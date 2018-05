Processo Ruby bis | pene ridotte per Nicole Minetti ed Emilio Fede

Processo Ruby bis - Fede e Minetti condannati in appello : MILANO L'ex direttore del Tg4, favorendo la prostituzione per Silvio Berlusconi, voleva 'guadagnarci' in termini economici e di 'posizione' e aveva il compito di portare 'merce nuova' a villa San ...

Caso Ruby - confermate le condanne per Fede e Minetti nel Processo bis per le cene di Arcore. Lieve riduzione delle pene : La Corte d’Appello di Milano ha Lievemente ridotto le condanne per l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede e per l’ex consigliera lombarda e showgirl Nicole Minetti, portandole rispettivamente a 4 anni e 7 mesi e a 2 anni e 10 mesi, nel processo d’appello bis sul Caso Ruby. Al centro l’accusa di favoreggiamento della prostituzione per le serate nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. Il nuovo procedimento è scaturito dalla decisione della ...

Processo Ruby bis - la difesa di Nicole Minetti : "Questione di libertà - come Cappato con dj Fabo" : come nel caso di dj Fabo, morto in Svizzera col suicidio assistito, Marco Cappato ha solo aiutato quell'uomo nell'esercizio "di un diritto", ossia la "libertà di decidere della propria vita", anche ...

Processo Ruby bis - la difesa : «Nicole Minetti come Marco Cappato» : Ultimo atto del Processo per le «cene eleganti» ad Arcore. Nicole Minetti è paragonata a Marco Cappato. È la difesa dell’ex consigliera lombarda a porre sullo stesso piano «l’operato» del radicale Marco Cappato (che al momento preferisce non commentare, ndr) e Nicole Minetti. Lo ha fatto davanti alla Corte d’Appello di Milano nel corso dell’udienza del secondo grado bis del Processo Ruby bis, che vede imputato insieme ...

Processo Ruby bis - chiesta condanna per Emilio Fede e Nicole Minetti/ Il pg : "Favoreggiamento prostituzione" : Processo Ruby bis: in appello il pg chiede la conferma delle condanne per Emilio Fede e Nicole Minetti contestando loro il reato di favoreggiamento della prostituzione(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:27:00 GMT)

Ruby ter - Berlusconi ancora a Processo a Milano : a giudizio anche quattro olgettine : Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio, ancora una volta, a Milano, per il caso Ruby ter. Lo ha deciso il gup Maria Vicidomini che ha mandato a processo anche quattro olgettine nel...

Processo Ruby - ancora un rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi : Gup di Milano ha rinviato a giudizio Silvio Berlusconi e quattro "olgettine" in un filone del procedimento Ruby ter. Il legale Federico Cecconi: "Dimostreremo l'innocenza del Cavaliere". Gli imputati dovranno rispondere per i reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.Continua a leggere

