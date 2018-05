Problemi Destiny 2 oggi 8 maggio | a che ora si potrà giocare | arriva La Mente Bellica

Orario uscita Destiny 2 La Mente Bellica l’8 maggio : peso - Problemi e manutenzione server : Destiny 2 La Mente Bellica , la seconda espansione del gioco, sarà disponibile dall'8 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Battle.net di Blizzard. La seconda espansione di Destiny 2 introdurrà delle nuove attività, un nuovo equipaggiamento e armi, sono previste anche delle nuove attività alla fine del gioco e una nuova storia. Ci sarà infatti Ana Bray, una guardiana data per dispersa, che ha iniziato ad indagare sul suo passato per ...

Problemi Destiny 2 oggi 27 febbraio : orario uscita aggiornamento 1.3.3 - cosa cambia : Destiny 2 oggi 27 febbraio sarà affetto dai soliti Problemi di down dei server a causa di una manutenzione programmata, che porterà per tutti l'atteso aggiornamento 1.3.3. I server saranno down dalle 17:00 alle 19:00 orario italiano, quindi per due ore. Alle 18:00 gli utenti saranno spinti a scaricare l'aggiornamento, che porta tante nuove funzionalità. In Destiny 2 l'1.1.3 introdurrà il Cala la Notte a punti e la prima scheda delle sfide per ...