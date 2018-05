Privacy e sicurezza dei dati personali? La soluzione si chiama MorphCast®!

Telecamere per la polizia penitenziaria : delicato confine tra sicurezza e Privacy : Pagina 1 di 2 Da sempre oggetto di particolare attenzione da parte dell'autorità garante, la videosorveglianza è stata oggetto di una recente valutazione in relazione alla realtà carceraria La ...

Sicurezza - dati - Privacy : come cambierà Facebook dopo l'affaire Cambridge Analytica : Facebook avviserà a partire da lunedì 9 aprile tutti gli utenti i cui dati sono stati 'violati' nell'affaire Cambridge Analytica. L'annuncio è arrivato ieri sera, al termine di un'altra giornata nera in cui il social network ha rivisto al rialzo la stima dei profili condivisi con la società inglese, portandola a 87 milioni. Ed è arrivata anche una nuova grana per il colosso del ...