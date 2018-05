Presto Google Assistant sarà completamente integrato in Google Maps

Google Chrome potrebbe Presto permettere di scegliere uno sfondo per le nuove schede : Il team di Google Chrome sta lavorando ad un aggiornamento con cui sarà introdotta la possibilità di impostare un'immagine di sfondo nelle nuove schede L'articolo Google Chrome potrebbe presto permettere di scegliere uno sfondo per le nuove schede proviene da TuttoAndroid.

Google Play Giochi potrebbe Presto permettere di cancellare i dati dei singoli giochi : L'analisi del recente aggiornamento di Google Play giochi 5.6 mostra che presto potrebbe essere possibile cancellare i dati relativi a ogni singolo gioco anziché l'intero profilo utente.

Google Home / L'assistente per la casa conquista anche l'Italia : Presto il Cloud Text-to-Speech : Google Home, L'assistente per la casa conquista anche l'Italia. presto altre innovazioni con l'arrivo del Cloud Text-to-Speech e tanti altri servizi per gli utenti del nostro paese.

Pokemon Go : Presto ci si potrà loggare con l'account Facebook o Google : I giocatori di Pokemon GO saranno molto presto in grado di accedere al gioco direttamente con i loro account Facebook o Google: più semplice di così si muore!La software house Niantic, i creatori della famosa applicazione Pokemon Go, hanno di recente comunicato che tutti i giocatori molto presto saranno in grado di loggersi tramite il loro account Facebook o Google.Pokemon Go introduce il login facilitato tramite account Facebook o Google

Google Home in italiano : Presto sarà venduto pure in Italia? : Google Home adesso ha la possibilità di selezionare la lingua in Italia: questo significa che presto sarà venduto anche in Italia? I dettagli.Abbiamo i primi feedback positivi che Google sta implementando la lingua italiano per il suo Smart Speaker Google Home, in poche parole l'assistente virtuale che potete utilizzare nella vostra casa.Attualmente, le uniche lingue supportate da Google Home sono quelle parlate nei paesi in cui lo speaker

Google Allo Web Presto dovrebbe funzionare anche senza un telefono connesso alla rete : Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, il client Web di Google Allo prima o poi sarà completamente indipendente da un telefono connesso alla rete

Google Assistant riceve le Custom Device Actions e Presto avrà nuove funzioni : Google Assistant riceve le Custom Device Actions, che permettono ai produttori di aggiungere funzioni native pensate espressamente per i propri dispositivi. Sono inoltre in arrivo parecchie novità nei prossimi mesi.

Il fix per le bizze del sensore di prossimità di Google Pixel 2 XL arriverà (più o meno) Presto : Il sensore di prossimità su alcuni Google Pixel 2 XL funziona in modo poco esemplare, per usare un eufemismo. Ma l'azienda sembra essere vicina alla soluzione

Huawei HiAssistant potrebbe Presto sfidare Google - Amazon e Samsung : Huawei dovrebbe essere al lavoro su HiAssistant, un assistente virtuale in grado di sfruttare la NPU del SoC HiSilicon Kirin 970 di Huawei Mate 10 Pro. Per ora sembra destinato al solo mercato cinese, ma siamo certi che ne sapremo di più nei prossimi mesi.

I servizi Dropbox e Google Cloud saranno Presto integrati : Dropbox ha annunciato di avere stretto una nuova partnership con Google Cloud in virtù della quale la G Suite sarà integrata nella sua piattaforma

Gli smartphone Xiaomi avranno Presto il pieno supporto a Google Assistant : Wang Xiang, Senior Vice President di Xiaomi, afferma che molto presto gli smartphone del produttore cinese offriranno agli utenti la possibilità di utilizzare tutte le potenzialità di Google Assistant.