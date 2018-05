Poste Italiane in calo Mediobanca alza prezzo obiettivo

Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane : calcolo rendimento online e come capire quanto valgono - : ...infatti restituiscono il capitale versato quando si vuole e sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti che è una società per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell'Economia e ...

Poste Italiane - CdA delibera buy-back fino al 5% del capitale : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria degli azionisti, c onvocata per il 29 maggio 2018 , una proposta di autorizzazione ...

Poste Italiane / Arriva la rivoluzione - cambia tutto : le consegne fino alle ore 19.45 : POSTE ITALIANE, Arriva la rivoluzione cambia tutto: orari di consegna pacchi e finalmente nel pomeriggio e anche nei giorni festivi. Le prove partono nell'hinterland milanese e a Genova.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 00:22:00 GMT)

Poste Italiane / Arriva la rivoluzione - cambia tutto : orari consegna pacchi e finalmente nel pomeriggio... : Dunque bisognerà abituarsi a tenere la porta aperta al postino anche nel tardo pomeriggio, addirittura fino alla prima serata. Secondo le innovazioni impostate da Poste Italiane relativamente alle consegne, esse potranno essere effettuate fino alle 19.45. Questo per venire incontro alle esigenze di molte persone che lavorano, e che dunque non potevano ricevere consegne, pacchi e raccomandate negli orari canonici ai quali le Poste ci avevano ...

Truffe Postepay/ Poste Italiane : ecco come proteggersi ed evitare errori fatali : Truffe Postepay, Poste italiane: ecco come proteggersi ed evitare errori fatali. Sicuramente sono tante le situazioni che possono indurci a cadere in errore anche abbastanza facilmente.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:44:00 GMT)

Assunzioni Poste Italiane : fino al 15 aprile si può inviare il proprio cv Video : Il gruppo #Poste Italiane è una societa' italiana operante nel settore postale italiano, nei settori finanziari, assicurativi e di telefonia mobile. La societa' è controllata per il 35% da Cassa Depositi e Prestiti e rappresenta una delle aziende più storiche del Belpaese essendo fondata nel 1862. Offerta di lavoro come portalettere Poste ricerca portalettere su tutto il territorio nazionale e sono richiesti i seguenti requisiti: diploma di ...

Siracusano (Poste italiane) a convegno Messaggero : «Innovazione vuol dire velocità» : Innovazione e tecnologia sono sempre più presenti nella nostra vita e dobbiamo essere in grado di comprenderne il potenziale ed anticipare i cambiamenti per esserene protagonisti....

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Poste Italiane accordo con Intesa Sanpaolo sulla distribuzione - 11 aprile - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: accordo Intesa Sanpaolo e Poste Italiane sulla distribuzione e i servizi. Sigla triennale, ma il Mercato è tiepido.

Poste Italiane e Intesa San Paolo firmano un accordo di distribuzione triennale : Poste Italiane e Intesa SanPaolo hanno firmato un accordo quadro triennale per la distribuzione di specifici prodotti e servizi dei due Gruppi attraverso una serie di successivi accordi attuativi e non esclusivi, relativi ai...

Poste Italiane : accordo triennale distributivo con Intesa Sanpaolo : Roma, 11 apr. , askanews, Poste Italiane e Intesa Sanpaolo hanno firmato un accordo quadro triennale per la distribuzione di specifici prodotti e servizi dei due Gruppi attraverso una serie di ...

