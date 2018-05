Pomeriggio 5 | Carmen Di Pietro e il bus che ha preso fuoco a Roma

superguidatv

(Di martedì 8 maggio 2018) A5,Di, in collegamento telefonico con Barbara d’Urso, ha raccontato la sua avventura sul bus che ha. L’ex concorrente del GF Vip 2 ha spiegato quanto accaduto dal suo punto di vista sottolineando di non aver mai potuto immaginare che potesse succedere una cosa simile. L’intervento della Diha scatenato, però, numerose polemiche. Secondi gli utenti di Twitter qualcuno fra Canale 5 e Rai 1 ha mentito perché la showgirl non poteva essere in diretta contemporaneamente con entrambe le trasmissioni. Oltre a ciò numerose polemiche si erano già scatenate nel primoper via dei post messi daDisu Instagram.Ditestimone di quanto accaduto aNell’ultima diretta diDisi è collegata telefonicamente con Barbara d’Urso per parlare ...