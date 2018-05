Politica M5S | Al via lo streaming del Consiglio dell' Unione della Romagna

Bindocci - M5S - : "Incidenti - la Politica non si autoassolva" : ... perché molti incidenti e molte malattie sono la conseguenza di una pessima gestione politica di quest'argomenti, ma quel che più dispiace è che si occulti e perseveri. Nel frattempo ci siamo anche ...

Pd - Boccia : “Renzi orgoglioso di aver fatto saltare il confronto M5s? La sua è una sconfitta Politica” : “La dichiarazione di Renzi sui Cinque stelle? Mi è dispiaciuta, perché la direzione di ieri era stata corretta, e poi assumersi la paternità di aver fatto saltare un confronto il cui perimetro era stato deciso dal presidente della Repubblica non è una vittoria politica, mi sembra una sconfitta della politica, ancora una volta mi spiace perché molti di noi si erano illusi di cercare un dialogo dopo la direzione, è evidente che la prossima ...

Martina : confronto Pd con M5s era sfida Politica non rinuncia : Si trattava di lanciare con il confronto una sfida politica e culturale diretta a quel movimento che tanto ha eroso il nostro consenso anche il …

Governo : Calenda - alleanza Politica con M5S errore esiziale per Pd : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Non è una minaccia, ci mancherebbe. Come molti altri militanti ritengo alleanza politica con M5S errore esiziale”. Lo scrive su twitter il ministro Carlo Calenda rispondendo a un utente che lo aveva sollecitato così: “Mi sfugge la ‘minaccia’ di @CarloCalenda di dimettersi dal Pd (che ruolo ricopre esattamente??) qualora dovesse fare accordo con 5s. Può illuminarmi, ...

Provare a dialogare con il M5S è un dovere della Politica : Il Presidente Roberto Fico esplora il perimetro dell'area M5S-PD. Un percorso molto accidentato per via delle molte polemiche che serpeggiano in una parte del partito PD nella ipotesi di un eventuale avvicinamento al M5S per la formazione di un governo guidato da Luigi Di Maio. Intanto, per lo stesso motivo, cominciano le manovre per la prossima Direzione Nazionale del PD, che molto probabilmente sarà convocata il 2 maggio prossimo. Il tema ...

Dialogo M5s-Pd - la Politica deve seguire gli incubi o i sogni? : “Gli italiani hanno votato con la pancia“. E poi: “Bisogna ascoltare le paure degli italiani”. Quante volte lo abbiamo sentito dire in questi mesi. Però poi, come a chi scrive, capita di andare a Trieste. Di visitare il vecchio manicomio San Giovanni, dove si realizzò il grande sogno di Franco Basaglia: basta matti dietro le sbarre. Un’avventura eccezionale. L’Italia è ancora oggi uno dei pochi paesi al mondo ...

FINANZA E Politica/ La voglia di spesa che allontana M5s e Lega dal governo : Senza un’economia propulsiva, pensare di aumentare la spesa pubblica, disinnescando anche le clausole di salvaguardia, appare impossibile, evidenzia STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 06:01:00 GMT)GEO-FINANZA/ Sapelli: la Germania ci sta uccidendo, Trump e Putin possono salvarciFINANZA/ L'aiutino di Draghi per non far crollare ripresa e mercati, di P. Annoni

M5s : 'Fine Politica di Berlusconi'. Fi : 'sentenza illogica - Di Matteo merita querela' : Inevitabili i riflessi sulla scena politica: la sentenza di Palermo di fatto cancella ogni ipotesi di interlocuzione tra il MoVimento e Forza Italia -

"E' il traguardo della mia vita Ma la Politica l'ha fatta franca" "Di Matteo ministro M5s? No grazie" : Il fratello del giudice ucciso in via D'Amelio commenta in un'intervista ad Affaritaliani.it la sentenza sulla trattativa Stato-mafia: "Felicissimo, spero di morire prima dell'appello così me ne andrei con questo pezzo di verità ristabilita" Segui su affaritaliani.it

Consultazioni - Salvini : 'Confidiamo che M5s superi Politica dei no' | : Ripresi i colloqui della presidente del Senato Casellati per verificare la possibilità di un esecutivo. A Palazzo Giustiniani per primo il centrodestra. Il leader della Lega al M5s: "Mi auguro che si ...

Salvini : M5s superi veti e Politica no - governo di chi ha vinto : ... contro-consultazioni, veti e contro-veti, nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che molti hanno portato avanti fino a oggi. Abbiamo riportato alla ...

Governo - Salvini : “Fondata speranza di superare la Politica del no”. Poi l’appello al M5s : “Parli di programmi” : “Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini al termine delle consultazioni con la Casellati. “Confidiamo – ha continuato – che il secondo partito superi i veti e accetti finalmente di sedersi al tavolo parlando di programmi e non dai posti”. Poi ha concluso: “Per noi è ...

Irene Pivetti disintegra il M5s : 'La loro immobilità dimostra la totale irrilevanza Politica' : 'Acrobazia straordinaria del #M5S : scegliendo la via della totale inamovibilità stanno dimostrando la loro totale irrilevanza politica' @IrenePivetti #agorarai pic.twitter.com/h7rXqOECsi — Agorà , @...