Playoff NBA 2018 | Cleveland-Toronto gara-4 128-93 | Raptors spazzati via | Cavs di nuovo in

Basket - Playoff NBA : Golden State e Houston a un passo dalla finale di Conference : NEW YORK - Golden State e Houston si aggiudicano gara-4 e si portano in vantaggio 3-1 nelle rispettive serie di semifinali play-off della Western Conference Nba contro New Orleans e Utah, potendo ...

Pronostici NBA Playoffs 8-9 maggio 2018 : Continuano i playoff NBA con tutte le 4 serie rimaste che hanno preso una piega decisamente ben delineata. Nella Eastern Conference infatti sia Boston che Cleveland conducono per 3-0, mentre in quella della Western Conference i Rockets e gli Warriors sono sul 3-1. Insomma non dovrebbe mancare molto per scoprire i nomi delle finaliste di Conference. Ma iniziamo subito a vedere tutte le prossime 4 gare in programma. Pronostico Philadelphia ...

NBA Playoff 2018 : Golden State e Houston vincono gara-4 e vanno sul 3-1 : Golden State e gli Houston fanno un passo decisivo verso la qualificazione alla finale della Western Conference dopo le loro vittorie in gara-4 rispettivamente con i New Orleans Pelicans e gli Utah Jazz. Entrambe le serie sono sul 3-1 ed ora sia Warriors sia Rockets hanno la possibilità di chiudere i conti in casa nella prossima partita. Dopo il ko in gara-3 si aspettava una reazione da parte dei campioni in carica ed è arrivata con il successo ...

Playoff NBA 2018 - Utah-Houston 87-100 : Harden è appannato - ci pensa Paul a battere i Jazz : Utah Jazz-Houston Rockets 87-100 Dopo aver fatto per tutta la stagione da spalla, per una volta Chris Paul ha deciso di prendersi il centro della scena. Di giocare una di quelle partite che fino allo ...

Basket - Playoff NBA : Belinelli non basta - Phila ancora ko. LeBron allo scadere - Cleveland vede la finale : NEW YORK - Cleveland e Boston sono ad un passo dalla finale della Eastern Conference. Vincono rispettivamente contro Toronto , 105-103, e Philadelphia , 98-101 dts, e volano sul 3-0 nella serie ...

Playoff NBA 2018 : un miracolo di Belinelli non basta a Philadelphia - Boston e Cleveland volano sul 3-0 : Sembrano ormai in dirittura d’arrivo le due semifinali della Eastern Conference valide per i Playoff NBA 2018: entrambe le serie, infatti, nella notte sono arrivate al punteggio di 3-0. Da una parte i Cleveland Cavaliers, nonostante un ultimo quarto in cui hanno concesso troppo, sono riusciti ad imporsi sui Toronto Raptors, mentre dall’altra i Philadelphia 76ers si sono arresi all’overtime ai Boston Celtics. Partiamo proprio da ...

Playoff NBA - il milkshake che ha cambiato la stagione di Rajon Rondo : Rajon Rondo sta probabilmente vivendo il miglior momento della sua carriera da quando ha lasciato i Boston Celtics. La sua prestazione da 10 rimbalzi e 21 assist è solo l'ultima testimonianza dei suoi ...

Nba Playoff. Utah-Houston 113-92. Rockets avanti 2-1 nella serie : Una risposta forte e chiara. Addirittura rabbiosa, feroce. Houston stravince gara 3 a Salt Lake City e replica a Utah e ai critici in maniera enfatica, dopo la precedente partitaccia casalinga. I ...

Nba Playoff - New Orleans-Golden State 119-100 - Warriors avanti 2-1 nella serie : Il braccio e la mente hanno colpito ancora. Solo che stavolta, anziché stritolare Portland come nel primo turno, hanno fatto a pezzi Golden State riaprendo una serie che sembrava chiusa. Il braccio è ...

Playoff NBA 2018 - New Orleans-Golden State 119-100 : Anthony Davis domina - i Pelicans riaprono la serie : Nella serie di tre anni fa tra Golden State Warriors e New Orleans Pelicans, i poi campioni NBA spensero qualsiasi velleità degli avversari andando a vincere gara-3 con una rimonta negli ultimi minuti,...

Nba Playoff - Boston-Philadelphia 108-103 e 2-0 nella serie : Una cosa sembra certa in questi Playoff: vincere al TD Garden è impossibile. I Celtics fanno valere ancora una volta legge di casa centrando il successo per 108-103 che vale il 2-0 nella serie contro ...

Playoff NBA 2018 - Toronto-Cleveland gara-2 110-128 : mostruoso LeBron - esplode Love - è 2-0 Cavs : Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers 110-128 "La notte del fade-away ". Kevin Love assicura che già fin dallo shootaround del mattino si capiva che LeBron James aveva in serbo qualcosa di speciale per ...

Playoff NBA 2018 - Boston-Philadelphia gara-2 108-103 : Jayson Tatum guida la rimonta da -22 : è 2-0 Celtics : Boston Celtics-Philadelphia 76ers 108-103 Sotto di 22 punti all'inizio del secondo quarto non ha fermato i Boston Celtics dal mandare a segno la più grande rimonta ai Playoff della propria storia dai ...

Playoff NBA - Mitchell e Ingles griffano il colpaccio dei Jazz a Houston : Grazie ai 27 punti dell'ex Barcellona e ai 17 del rookie nativo di Greenwich, la franchigia dello Utah ha sbancato il Toyota Center di Houston 116-108 portando la serie sull'1-1