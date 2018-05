Più creativi con il doodling | scarabocchiare fa bene

vanityfair

(Di martedì 8 maggio 2018) Liquidato come una perdita di tempo o un’umile distrazione, il, o meglio l’atto di, è stato recentemente rivalutato dagli scienziati come un’attività di tutto rispetto. Anche l’Oxford English Dictionary riduce lo scarabocchio a un «disegno fatto distrattamente». Eppure, nonostante la sua ubiquità, il doodle sembra essere associato a un migliore apprendimento, a una maggioretà e a prestazioni sul lavoro più performanti. Per il doodler, la tela può essere qualsiasi cosa: un tovagliolo, il margine di un foglio, una fattura da scartare. Ricerche in psicologia e design hanno dimostrato che le persone che scarabocchiano si dimostrano più abili nel cogliere nuovi concetti e mantenere la concentrazione, usando foglio e matita per focalizzare e stimolare latà. LEGGI ANCHECoworking, il futuro è creativo Nel libro The Doodle Revolution, ...