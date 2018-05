Pillars Of Eternity 2 | pubblicato il trailer di lancio

Il profondo editor di Pillars of Eternity 2 : Deadfire si mostra in un video : Domani, 8 maggio, è il giorno dell'uscita di Pillars of Eternity 2: Deadfire, il titolo finalmente approderà su PC e console con un piccolo ritardo rispetto alla precedente data di lancio.In vista dell'arrivo di Pillars of Eternity 2: Deadfire, vi proponiamo un interessante filmato, pubblicato dallo YouTuber CohhCarnage, che mostra il profondo editor del gioco.L'RPG di Obsidian si preannuncia molto vasto e, a quanto pare, l'editor non sarà da ...

Pillars of Eternity 2 : Deadfire - sono stati annunciati contenuti post lancio : Obsidian Entertainment e il publisher Versus Evil annunciano che Pillars of Eternity II: Deadfire avrà dei DLC post lancio, riferisce WCCFtech.Il sequel del cRPG pubblicato nel 2015 riceverà dunque dei contenuti anche dopo il lancio, e per la precisione saranno tre. I DLC saranno inoltre inclusi nella Pillars of Eternity II Deadfire Obsidian Edition, altrimenti sarà lanciato anche un Pass Stagionale al prezzo di 24.99 euro. Il Pass sarà incluso ...

L'uscita di Pillars of Eternity 2 : Deadfire è stata rinviata di un mese : Obsidian Entertainment ha recentemente annunciato di aver rinviato L'uscita di Pillars of Eternity 2: Deadfire di circa un mese, spostando la release a maggio. Il gioco, inizialmente previsto per il 3 aprile su PC, sarà disponibile a partire dall'8 maggio 2018. Le versioni console dell'RPG di Obsidian saranno pubblicate in seguito, anche se al momento non è stata rivelata una finestra di lancio."Sappiamo che siete eccitati quanto noi dal lancio ...