Torino, per incidenti piazza San Carlo procura chiede archiviazione per il prefetto Renato Saccone - fattoquotidiano : Torino, per incidenti piazza San Carlo procura chiede archiviazione per il prefetto Renato Saccone - webnauta5_9 : RT @SkyTG24: Piazza San Carlo, pm: da prefetto di Torino nessuna inerzia o lassismo

Ladi Torino ha depositato nuove carte nell'ambito dell'inchiesta sui fatti diSandel giugno 2017 per la finale di Champions League. Tra i documenti ci sarebbe la richiesta di archiviazione per 8 persone, tra cui il prefetto Saccone, la cui posizione era già stata stralciata. Il procedimento continua per 15 indagati, tra cui la sindaca Appendino,il suo ex capo di gabinetto Giordana,l'ex questore Sanna e il viceprefetto Dosio. Le nuove carte riguarderebbero consulenze tecniche e un rapporto della Digos.(Di martedì 8 maggio 2018)