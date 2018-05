Piazza Affari | senza freni Moncler

Piazza Affari - -1 - 6% - maglia nera in Europa - pesa stallo politico : Milano, 8 mag. , askanews, Chiusura pesante per Piazza Affari, di gran lunga la peggiore Borsa in Europa. Sul listino milanese, colpito dalle prese di profitto dopo i massimi dal 2009 aggiornati ieri, ...

Piazza Affari teme il voto. Lo spread torna sopra 130 punti : Piazza Affari chiude in netto ribasso , deteriorando il clima sui mercati continentali, sulla prospettiva di un ritorno alle urne in Italia nel tentativo di sbloccare lo stallo politico . Sessione ...

Piazza Affari -1 - 64% - tensioni su spread : 18.05 Chiusura in rosso per Piazza Affari, appesantita anche dallo stallo nella formazione del governo e dall'ipotesi del ritorno al voto in tempi brevi. L' indice Ftse Mib perde l'1,64% a 24.142 punti.Sotto pressione i titoli bancari. Poco sotto la parità le altre Borse europee, dopo l'avvio debole di Wall Street. I listini guardano all'Iran e alle mosse di Trump sull'accordo del nucleare.Londra chiude piatta a -0,02%, Parigi -0,17% mentre ...

L'incertezza politica pesa su Piazza Affari : Seduta negativa per la Borsa di Milano, influenzata dal vuoto istituzionale per l'assenza di un indirizzo di governo. L'indice Ftse Mib ha registrato la perdita dell'1,64%, con vendite generalizzate, ...

Piazza Affari (-1 - 64%) sconta fattore elezioni bis con spread a 131 punti : Il petrolio amplia i ribassi con Wti -3,7% e Brent -3%. L’euro scivola sotto la soglia di 1,19. A Milano vendite sulle banche, Intesa Sp regge grazie ai conti trimestrali. Sul Ftse Mib svetta Moncler...

Piazza Affari teme nuove elezioni. Il ribasso è solo agli inizi? : Tanto l'azionario quanto l'obbligazionario pagano pegno all'incertezza politica e al rischio di un ritorno alle urne che potrebbe avvenire già a luglio, dopo che le consultazioni portate avanti dal ...

Piazza Affari teme nuove elezioni. Il ribasso è solo agli inizi? : Intanto il mercato proprio oggi invia un segnale importante al mondo politico, manifestando il suo nervosismo per il rischio di un ritorno alle urne. Secondo Drusiani di Banca Albertini Syz, il ...

Piazza Affari maglia nera Ue. Lo stallo politico fa salire lo spread ai massimi da marzo : Il differenziale tra BTp e Bund risale sopra quota 130, al top da due mesi: gli investitori vendono di fronte alla prospettiva di nuove elezioni e di incertezza prolungata. Il petrolio si allontana dai massimi dal 2014. L’euro scivola sotto la soglia di 1,19...

La Borsa teme le elezioni a luglio Indici giù - spread oltre quota 130 A Piazza Affari calano le banche : Mercato azionario in calo, a rispecchiare l'aumento dello spread e il timore di nuove elezioni gia' a luglio visto lo stallo politico. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi risale sopra quota 130 punti Segui su Affaritaliani.it

Crolla Piazza Affari : ora lo stallo politico fa paura veramente : Si tratterebbe di un governo composto da personalità esterne ai partiti e che non dovrebbero avere nessun coinvolgimento nella politica. Per il presidente il momento migliore sarebbe, come da lui ...

La Borsa teme le elezioni a luglio Indici giù - spread oltre quota 130 A Piazza Affari giù le banche : Mercato azionario in calo, a rispecchiare l'aumento dello spread e il timore di nuove elezioni gia' a luglio visto lo stallo politico. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi risale sopra quota 130 punti Segui su Affaritaliani.it

Stallo sul governo e prese di profitto - Piazza Affari fanalino dell'Europa : Piazza Affari cede oltre il 2%, il peggiore risultato fra i listini europei. Dietro la caduta dell'indice Ftse Mib, le prese di beneficio seguite ai massimi toccati nei giorni scorsi e lo Stallo sulla ...

Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari : Giornata complessivamente negativa per le Borse di Eurolandia , che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio degli altri mercati europei. Lieve calo dell' Euro ...

Piazza Affari sotto scacco. Spread in rally : affondano le banche : La forte incertezza politica mette le ali allo Spread BTP-Bund che vola di oltre il 7% al di sopra dei 131 punti base. Tanto basta per scatenare un'ondata di vendite sui bancari con Bper Banca e ...