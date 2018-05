Piazza Affari maglia nera Ue Lo stallo politico fa salire lo spread ai massimi da marzo

La Borsa teme le elezioni a luglio Indici giù - spread oltre quota 130 A Piazza Affari calano le banche : Mercato azionario in calo, a rispecchiare l'aumento dello spread e il timore di nuove elezioni gia' a luglio visto lo stallo politico. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi risale sopra quota 130 punti Segui su Affaritaliani.it

Crolla Piazza Affari : ora lo stallo politico fa paura veramente : Si tratterebbe di un governo composto da personalità esterne ai partiti e che non dovrebbero avere nessun coinvolgimento nella politica. Per il presidente il momento migliore sarebbe, come da lui ...

Stallo sul governo e prese di profitto - Piazza Affari fanalino dell'Europa : Piazza Affari cede oltre il 2%, il peggiore risultato fra i listini europei. Dietro la caduta dell'indice Ftse Mib, le prese di beneficio seguite ai massimi toccati nei giorni scorsi e lo Stallo sulla ...

Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari : Giornata complessivamente negativa per le Borse di Eurolandia , che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio degli altri mercati europei. Lieve calo dell' Euro ...

Piazza Affari sotto scacco. Spread in rally : affondano le banche : La forte incertezza politica mette le ali allo Spread BTP-Bund che vola di oltre il 7% al di sopra dei 131 punti base. Tanto basta per scatenare un'ondata di vendite sui bancari con Bper Banca e ...

Prime turbolenze a Piazza Affari sullo stallo politico e lo scontro Usa-Iran - lo spread sale a 130 punti base : Non si arresta la discesa di Piazza Affari che cede il 2%, fra le prese di profitto dopo i massimi toccati nei giorni scorsi e le tensioni nazionali - lo stallo sulla formazione del governo, con l'ipotesi di ritorno al voto - e internazionali - con l'atteso annuncio di Donald Trump sull'accordo sul nucleare con l'Iran.I mercati europei sono contrastati: Francoforte cede lo 0,6%, Parigi lo 0,3% mentre Londra sale dello 0,15%. A Milano l'indice ...

Iran e crisi politica affossano Piazza Affari. Giù banche e Tim : L'incertezza politica italiana non pesa solo sul mercato azionario manche sullo spread che torna sopra quota 130 punti base. Il rendimento dei Btp decennali avanza all'1,83%, un livello non più ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa FILA : Brillante rialzo per il principale produttore di matite , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,56%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari di fronte all'incertezza politica (8 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'incertezza politica ITALIANA. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 04:18:00 GMT)

Piazza Affari snobba incertezza politica e chiude in rialzo - +0 - 86% : Piazza Affari chiude tonica la prima seduta della settimana assieme alle altre borse europee, nonostante le incertezze della politica e la difficoltà a formare un governo, fra un possibile esecutivo di 'tregua' e un nuovo voto a luglio . La Piazza milanese consolida i massimi dal 2009 segnati nelle scorse sedute e il Ftse ...

Piazza Affari sui massimi dal 2008 con Ferrari - STM e petroliferi. FTSE MIB +0 - 86% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a marzo in Germania gli ordinativi industriali sono diminuiti dello 0,9% rispetto al mese precedente, al di sotto delle ...

Piazza Affari : in acquisto Falck Renewables : Seduta decisamente positiva per la società attiva nella green economy , che tratta in rialzo del 4,43%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Falck Renewables evidenzia un andamento ...