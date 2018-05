Piazza Affari | -1 | 6% | maglia nera in Europa | pesa stallo politico

Piazza Affari teme il voto. Lo spread torna sopra 130 punti : Piazza Affari chiude in netto ribasso , deteriorando il clima sui mercati continentali, sulla prospettiva di un ritorno alle urne in Italia nel tentativo di sbloccare lo stallo politico . Sessione ...

Piazza Affari -1 - 64% - tensioni su spread : 18.05 Chiusura in rosso per Piazza Affari, appesantita anche dallo stallo nella formazione del governo e dall'ipotesi del ritorno al voto in tempi brevi. L' indice Ftse Mib perde l'1,64% a 24.142 punti.Sotto pressione i titoli bancari. Poco sotto la parità le altre Borse europee, dopo l'avvio debole di Wall Street. I listini guardano all'Iran e alle mosse di Trump sull'accordo del nucleare.Londra chiude piatta a -0,02%, Parigi -0,17% mentre ...