Pianeta Terra e clima | l’orbita del nostro pianeta si allunga del 5% ogni 405 000 anni

ScienzAperta2018 : incontri con il Pianeta Terra all’INGV : Dal 7 al 24 maggio l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), apre le porte al pubblico con conferenze, percorsi didattici e proiezioni nelle sedi di Roma, Catania e Palermo. L’occasione, “ScienzAperta – incontri con il Pianeta Terra”, giunta all’ottava edizione. Parliamo di Geofisica è il tema dei percorsi didattici per le scuole, organizzati da lunedì 7 a venerdì 11 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, presso la sede INGV di Roma. ...

La soluzione dei terrapiattisti : il nostro Pianeta funziona come Pac-Man : (Immagine: Ian Cumings/Ikon Images/Getty Images) Grande fermento nella comunità dei terrapiattisti. I sostenitori della balzana teoria secondo la quale il nostro pianeta sarebbe un disco (o un cilindro, per la precisione) fluttuante nello Spazio si sono appena riuniti in un convegno in Inghilterra – la Flat Earth Convention – nel corso del quale hanno partorito un interessante corollario al modello della Terra piatta. Che, a detta loro, ...

Marte : dai batteri di un lago vulcanico della Terra nuovi indizi sulla vita sul Pianeta Rosso : Un team di ricercatori dell’University of Colorado Boulder ha sfidato la minaccia di eruzioni, le esalazioni di acido solforico e le ustioni di secondo grado solo per raccogliere campioni di acqua dalla Laguna Caliente, un lago del Vulcano Poás, in Costa Rica. Questo specchio d’acqua è 10 milioni di volte più acido dell’acqua da rubinetto e può raggiungere temperature vicine all’ebollizione. Ricorda anche le antiche fonti termali che ...

Al Villaggio per la Terra oltre 150 mila visitatori tra eventi - laboratori - musica e sport per la difesa del Pianeta : Sono oltre 150mila i visitatori del Villaggio per la Terra, che per cinque giorni hanno condiviso sport, musica, laboratori e convegni in nome della tutela del Pianeta e dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Onu. Un’edizione da record per la manifestazione, organizzata da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari, che dal 21 al 25 aprile ha animato la Terrazza del Pincio e il Galoppatoio di Villa Borghese. Il programma è stato ...

Un luogo fragile e cruciale per la Terra : l’Artico si riscalda più del resto del Pianeta : Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è presente con proprie stazioni e attività di ricerca in entrambi i poli terrestri. In particolare, nel Circolo Polare Artico, gestisce la base Dirigibile Italia. l’Artico, un luogo fragile e cruciale per la Terra, si sta riscaldando in modo molto maggiore di quanto avvenga nel resto del pianeta. In tale regione molti processi legati al cambiamento climatico possono essere amplificati. Ad esempio, il ...

Giornata della Terra : salvaguardare il Pianeta “un impegno non rimandabile” : “salvaguardare il pianeta è un impegno non più rimandabile. Lasciare la Terra migliore di come l’abbiamo trovata è compito della nostra generazione e di una politica che sappia guardare al futuro. #Earthday #GiornatamondialedellaTerra“: lo ha scritto su Twitter Laura Boldrini, parlamentare di Leu. L'articolo Giornata della Terra: salvaguardare il pianeta “un impegno non rimandabile” sembra essere il primo su Meteo ...

Giornata della Terra : “La salvaguardia delle risorse naturali significa rispetto dei popoli che abitano questo Pianeta” : “Quest’anno il tema della Giornata mondiale della Terra è la lotta all’inquinamento da plastica, che affligge in particolare i nostri mari al punto che nel 2050 si stima che gli oceani potrebbero contenere più tonnellate di plastica che di pesci. È stato questo uno dei temi trattati nel dicembre scorso all’Assemblea ambientale Onu a Nairobi, dove oltre 200 Paesi si sono impegnati a mettere in campo una serie di azioni per ...

Giornata della Terra - un giorno per curare le ferite del Pianeta : quest'anno contro l'inquinamento da plastica : ... primi passi di una rivoluzione culturale dall'impatto non immediato ma che potrebbe contribuire a cambiare le sorti del mondo. Piccoli gesti, a partire da una temperatura di casa sostenibile, anche ...

Giornata della Terra 2018 : la storia della più grande manifestazione ambientale del Pianeta - l’affermazione della “Green Generation” : Sono numerose le iniziative in programma il 22 aprile in Italia per celebrare, da nord a sud, la Giornata internazionale della Terra. L’Earth Day (Giornata della Terra) è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. La Giornata della Terra, momento fortemente voluto dal senatore statunitense Gaylord Nelson e promosso ancor ...

Giornata Mondiale della Terra - 10 foto sulla bellezza del nostro Pianeta : La Giornata Mondiale della Terra viene celebrata, ogni anno, un mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera: fortemente voluta dalle Nazioni Unite, oggi vi prendono parte 175 paesi con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alle problematiche ambientali che il mondo deve affrontare. Celebrata per la prima volta nel 1970, è diventata un’occasione educativa e informativa nella quale organizzazioni, ...

Il 22 aprile "La Giornata della Terra" il futuro del Pianeta è nelle mani di tutti : Il Villaggio Per la Terra è la manifestazione ambientale più partecipata d'Italia: si tratta infatti di 5 giorni di sport, concerti, esposizioni, mostre, convegni, spettacoli, laboratori didattici, ...

Villaggio per la Terra - imparare divertendosi : torna a Roma la più grande manifestazione per la tutela del Pianeta : Tutti al Villaggio per la Terra per celebrare la 48ª edizione di Earth Day, il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più impattante per il nostro Paese, organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari. Tante attività, completamente gratuite, dedicate a bambini e ragazzi che permetteranno loro di divertirsi e di avvicinarsi, allo stesso tempo, alle meraviglie della natura e alla necessità di adottare, sin da piccoli, i ...

Non prendete impegni - il 23 aprile la Terra si scontrerà con il Pianeta Nibiru : la profezia che non convince : Le innumerevoli apocalissi mancate Tra i sostenitori della catastrofica previsione anche David Meade, autore di " Planet X - The 2017 Arrival ", un libro che fissava l'inizio della fine del mondo il ...

Al Villaggio per la Terra cinque giorni di musica e arte per celebrare il Pianeta : Dal 21 al 25 aprile al Villaggio per la Terra – il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più importante del Paese, organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari – prenderà vita un programma culturale ricco di concerti e performance artistiche per dialogare direttamente con i giovani sulle grandi tematiche ambientali e sociali. Grande spazio dato ai giovani artisti con musica e spettacoli, da sempre mezzi ...