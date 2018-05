Petrolio torna sotto i 70 dollari al barile in attesa annuncio Trump

Tensione Iran-Usa e crisi del Venezuela : così il Petrolio è tornato a 70 dollari : La cavalcata dei prezzi del petrolio ai massimi dal 2014 Ad infiammare i prezzi del petrolio c'è anche la situazione di profonda crisi economica in Venezuela , il maggior esportatore al mondo di ...

Il Petrolio torna nel mirino degli investitori : Teleborsa, - Finale di ottava in corsa per le quotazioni del petrolio , che si porta ai massimi di molte settimane. A dare linfa all'oro nero la possibilità che l'OPEC estenda i tagli alla produzione ...

Il Petrolio torna nel mirino degli investitori : Finale di ottava in corsa per le quotazioni del petrolio , che si porta ai massimi di molte settimane. A dare linfa all'oro nero la possibilità che l'OPEC estenda i tagli alla produzione per tutto il ...