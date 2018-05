Pescara | arrestato perché protestava contro mancanza fondi per libri | assolto professore

Pescara - vola dall'Inghilterra all'Italia con documenti falsi : arrestato : E' riuscito a imbarcarsi su un volo con documenti falsi e ha viaggiato in aereo da Londra a Pescara. E' stato scoperto e arrestato dalla Polizia di frontiera, che lo ha controllato dopo l'arrivo nell'...

Pescara - UCCISO A COLTELLATE DOPO LITE CONDOMINIALE/ Ultime notizie : arrestato vicino - forse 17 fendenti : Omicidio PESCARA, 60enne UCCISO a COLTELLATE DOPO violenta LITE in condominio: Ultime notizie, 50enne arrestato per delitto in garage, ha confessato e chiamato i carabinieri(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:27:00 GMT)

Pescara - uccide un uomo dopo una lite condominiale : arrestato : Pescara, uccide un uomo dopo una lite condominiale: arrestato Pescara, uccide un uomo dopo una lite condominiale: arrestato Continua a leggere

Pescara - 60enne ucciso a coltellate dopo lite condominio/ Ultime notizie : arrestato 50enne - delitto in garage : Omicidio Pescara, 60enne ucciso a coltellate dopo violenta lite in condominio: Ultime notizie, 50enne arrestato per delitto in garage, ha confessato e chiamato i carabinieri(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 13:02:00 GMT)

Pescara : uccide a coltellate un uomo dopo una lite condominiale - arrestato : Ha ucciso a coltellate un uomo di 60 anni in seguito a una lite condominiale, a Pescara, poi ha chiamato le forze dell'ordine che l'hanno arrestato. Ad accorrere sono stati carabinieri, polizia e ...

Pescara - accoltella e uccide un uomo dopo lite condominiale : arrestato - : Intervenuti carabinieri, polizia e sanitari del 118. Secondo quanto appreso, sarebbe stato lo stesso aggressore a chiamare le forze dell'ordine

Pescara - accoltella e uccide un uomo dopo lite condominiale : arrestato : Pescara, accoltella e uccide un uomo dopo lite condominiale: arrestato Intervenuti carabinieri, polizia e sanitari del 118. Secondo quanto appreso, sarebbe stato lo stesso aggressore a chiamare le forze dell'ordine Parole chiave: ...

Pescara - 60enne ucciso a coltellate per lite condominiale. Arrestato il colpevole : Un uomo di sessant’anni è stato ucciso a coltellate a Pescara dopo una violenta lite condominiale con un vicino. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia e i medici del 118, che hanno confermato il decesso della vittima. Il colpevole è stato Arrestato dalle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, è stato proprio l’aggressore a telefonare ai carabinieri per segnalare l’accaduto. Ancora non si conoscono i ...