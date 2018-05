Pesca | accordo tra Tunisia-Sicilia per sviluppo progetti

Il Milan Pesca in casa Napoli : accordo triennale con Reina : Pepe Reina è uno dei punti di forza del Napoli di Maurizio Sarri ma lo sarà solo fino a fine stagione. Il 35enne spagnolo, infatti, si legherà al Milan per le prossime tre stagioni. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera ha avvertito il club di Aurelio De Laurentiis di aver preso contatti con il loro giocatore e avrebbe anche ricevuto il benestare della società azzurra. Reina, dunque, arriverà a parametro zero ...