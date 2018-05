Perin | per nazionale è anno zero

Perin - Ballardini meritava riconferma : ANSA, - GENOVA, 08 MAG - "Alla fine nel calcio contano i numeri e i numeri dicono che meritava di essere riconferma to". Mattia Perin commenta così il rinnovo di Davide Ballardini da parte di Enrico ...

Giudice sportivo : cori dei tifosi contro Iuliano - Inter multata. Due turni a Zukanovic - uno a Gas Perin i : Nessuno ha dimenticato quella partita e quel contatto in area. Figuriamoci i tifosi dell' Inter , direttamente coinvolti in uno degli episodi più polemici e contro versi della storia del nostro calcio. ...

Giudice sportivo - un turno a Cuadrado e a Gas Perin i : TORINO - Il Giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato nove giocatori dopo le gare valide per la 36esima giornata del massimo campionato. Due turni di stop per il ...

Depressione Perin atale : ne soffre il 16% delle donne in maternità : Il 16% delle donne nel periodo della maternità soffre di Depressione perinatale ma solo poco più della metà riceve assistenza adeguata.

Atalanta - Gas Perin i : 'Disputata una grande partita - potevamo chiudere il discorso Europa. Su Barrow e Ilicic...' : L'allenatore dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini , ha parlato a Sky Sport dopo il pari contro la Lazio : 'Oggi abbiamo disputato una grande partita contro la Lazio, potevamo chiudere il discorso Europa. Abbiamo giocato una gara straordinaria per numero di prestazioni ...

Serie A Atalanta - Gas Perin i : «Peccato. Strakosha il migliore» : ROMA - Non nasconde la delusione sul volto Gian Piero Gasperini dopo il pareggio con la Lazio : "Oggi abbiamo fatto una grande partita contro la Lazio, c'è rammarico perchè potevamo chiudere il ...

Atalanta - Gas Perin i e il fattore gialli : 'Dopo abbiamo il Milan - devo preoccuparmi dei diffidati' : 'Petagna si è fermato e non c'è, farà l'operazione il prima possibile. Anche Spinazzola e Rizzo hanno finito il campionato'. Alla vigilia della trasferta con la Lazio, Gian Piero Gasperini si trova ...

Tav - Caselli contro Perin o in tribunale : ANSA, - TORINO, 4 MAG - Il magistrato Gian Carlo Caselli contro il leader storico dei No Tav della Valle di Susa, Alberto Perino : succederà il 7 maggio al tribunale di Milano, dove Perino , 72 anni, è ...

Pd : Leoluca Orlando - serve unità - dirigenti su Perin o personalismi : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) – “L’Italia e gli italiani hanno necessità di avere un governo. Il Pd ha necessità di recuperare identità e organizzazione, rafforzando il rapporto con i cittadini e con i territori e proseguendo in un’azione politica di attenzione ai diritti di tutti e alle fasce deboli e ai mezzogiorni di Italia. Su queste premesse il Pd può certamente partecipare a un confronto programmatico con il partito 5 ...

Calciomercato Genoa - ribaltone nelle ultime ore : sorpasso per il dopo-Perin : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha raggiunto con anticipo la salvezza nel campionato di Serie A, stagione altalenante per gli uomini di Ballardini che adesso pensano anche alla prossima stagione. Dopo aver confermato il tecnico la prima situazione da seguire sarà quella del portiere con Perin che quasi certamente sarà ceduto. Per il sostituto nome a sorpresa, secondo quanto riporta Sky Sport al suo posto il Genoa sta pensando ad Emil Audero ...