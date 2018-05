Blastingnews

: Perché il tentativo di Mattarella è destinato al fallimento - MirkoCiminiello : Perché il tentativo di Mattarella è destinato al fallimento - RaiStudio24 : A #RaiStudio24 @LucioMalan Continuiamo a pensare che #centrodestra avrebbe diritto di fare un tentativo perché siam… - MIDO05042013 : Presidente tenta imporre Governo a Italiani che non hanno scelto,ma rischia 'restare cerino in mano'se,dopo ennesim… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Alla fine del terzo giro di consultazioni convocate dal Presidente della Repubblica Sergio, si potrebbe dire gattopardescamente che tutto è cambiato affinché tutto rimanesse com'era. Posizioni immutate, veti incrociati, irritazione quirinalizia. E la mossa, ampiamente annunciata, del Capo dello Stato: l'appello ai partiti affinché consentano la nascita di un Governo "neutrale". Unche, tuttavia, sembra ampiamenteal. Il discorso del Presidente Non che non le abbia provate tutte,. Due tornate di consultazioni, per verificare la possibilità di una maggioranza politica che i diretti interessati hanno sempre rifiutato. Il Presidente della Repubblica aveva già fatto capire di escludere l'eventualità di un ritorno alle urne, ma anche l'ultimo appello rivolto alle forze politichetrovassero un'intesa è caduto nel vuoto. Anche per ...