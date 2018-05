Pensioni | news al 7 05 su esecutivo | Manovra Fornero e previdenza integrativa

Pensioni - ultimissime news ad oggi 4 maggio su APE-Q41 insegnanti - legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 4 maggio 2018 vedono arrivare importanti aggiornamenti sulle uscite anticipate tramite APE sociale e Quota 41 in merito agli insegnanti. Nel frattempo si registrano anche nuove prese di posizione da parte dei tecnici riguardo la necessita' di stabilizzare i risparmi raggiunti con la legge Fornero [Video]. Dal fronte internazionale, ed in particolare da Porto Rico, arrivano invece notizie di proteste ...

Pensioni - ultimissime news al 2/05 su flessibilità - donne e legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 2 maggio 2018 vedono arrivare nuove richieste di modifica della legge Fornero e di flessibilizzazione del sistema previdenziale [Video] sia da parte della politica che dei sindacati. Nel frattempo dai Comitati si chiede di valorizzare i lavori di cura delle donne nell'accesso alla pensione. Infine, crescono le preoccupazioni per il futuro previdenziale dei giovani e per le differenze di genere. Vediamo ...

Pensioni - ultimissime news ad oggi 29/4 su Manovra 2011 - giovani - insegnanti Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 29 aprile 2018 vedono prore le discussioni politiche in merito alla ricerca di un accordo finalizzato alla formazione di un nuovo esecutivo, mentre il comparto previdenziale continua a restare uno degli elementi chiave dei diversi programmi governativi. Tra questi, rilievo centrale assume la necessita' di un intervento correttivo sulla legge Fornero per flessibilizzare l'accesso all'Inps [Video]. Nel ...

Pensioni - ultimissime news al 23/4 su Governo - proteste - reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 23 aprile 2018 vedono prore la discussione politica in merito alla possibile formazione di un nuovo Governo. La situazione rimane ancora in fase di stallo ed ovviamente non può che ripercuotersi anche sulle varie proposte elettorali di riforma del comparto previdenziale [Video]. Nel frattempo dall'estero arrivano importanti aggiornamenti riguardo il settore Pensionistico. In Nicaragua continuano le ...

Pensioni flessibili - news al 19/4 : Damiano rilancia 9° salvaguardia e OD Video : Il Presidente uscente della Commissione lavoro alla Camera Cesare Damiano PD ha preso spunto da una recente presa di posizione di Susanna Camusso in merito al comparto previdenziale, per evidenziare la necessita' di prore l'intervento correttivo [Video] gia' avviato nella scorsa legislatura. Una riduzione del danno provocato dalla Manovra Fornero che di fatto si è interrotta dopo la campagna elettorale e che ora attende la formazione del nuovo ...

Pensioni : ultime news oggi 18 aprile : Le ultime novità aggiornate sulla riforma Pensioni 2018 concernono la questione del cumulo gratuito dei contributi. Se da un lato sembrava risolta la querelle tra Inps e Adepp che permetterà a differenti professionisti di ricevere finalmente la pensione, dall’altra restano fuori non solo le donne che volessero usufruire di opzione donna, ma anche esodati e sacerdoti. I dettagli al 18 aprile 2018. Riforma Pensioni, una soluzione non universale Il ...

Pensioni 2018 : ultime news 14 marzo - messaggio Inps n° 1609 Video : Le ultime novita' sull’Ape sociale ed i precoci arrivano direttamente dall’#Inps che con il messaggio del 12 aprile 2018 numero 1609 rende noto che il termine per presentare l’integrazione della documentazione riguardante il nuovo modello AP116 sara' non più il 13 aprile, ma il 20. Una settimana in più per permettere a chi deve completare la domanda per accedere alla pensione anticipata [Video] inserendo le novita' introdotte dalla Legge di ...

Pensioni - ultimissime news al 13 aprile su vitalizi - APE - Q41 e Mef Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 13 aprile 2018 vedono arrivare l'annuncio della possibile abolizione dei vitalizi entro le prossime due settimane. Nel frattempo decolla finalmente ieri l'APE volontaria [Video], mentre dai sindacati si evidenzia che la quota 41 non può rappresentare una soluzione universale per tutti i problemi riguardanti il comparto previdenziale. Infine dal Mef giunge un nuovo richiamo sulla tenuta dei conti e ...

Pensioni - ultimissime news all'11/04 su Fornero - anticipate APE - vitalizi - donne Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 11 aprile 2018 vedono arrivare i dati aggiornati relativi alle richieste di pensionamento anticipato tramite APE volontaria [Video]. Nel frattempo la politica registra nuovi moniti dai tecnici sulla necessita' di preservare i conti pubblici, mentre si accendono i toni in merito ai vitalizi. Infine, dal CODS si rivendica il ruolo delle donne ed il riconoscimento delle attivita' gravose svolte. Vediamo ...

Pensioni - ultimissime news al 10/04 su vitalizi - uscite flessibili e FMI Video : Le ultime novita' ad oggi 10 aprile 2018 vedono prore i lavori parlamentari riguardo il ricalcolo dei vitalizi [Video]. Nel frattempo dai tecnici arrivano nuove prese di posizione in merito alla necessita' di preservare la tenuta dei conti, mentre dai comitati si rilancia l'importanza di prore il lavoro sulla flessibilita' previdenziale. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Fraccaro M5S ritmi serrati su ...

Pensioni - ultimissime news al 5/04 su vitalizi - anticipate e legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 5 aprile 2018 vedono arrivare nuove prese di posizione contro vitalizi e assegni d'oro. Nel frattempo prosegue il dibattito sulla flessibilita' previdenziale, mentre il sindacato USB esprime la propria preoccupazione in merito allo stato dell'Inps. Dalla legge di bilancio 2018 emerge l'opzione della RITA, sulla quale cresce l'interesse per la possibilita' di anticipare l'uscita dal lavoro [Video] fino a ...

Pensioni 2018 - ultimissime news al 30 marzo su Fornero - dati Inps - flessibilità Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 30 marzo 2018 vedono arrivare nuovi aggiornamenti sugli assegni erogati dall'Inps in favore degli italiani, con importi che per oltre il 60% non raggiungono le 750 euro al mese. Nel frattempo prosegue la discussione sulla possibile modifica della legge Fornero [Video], mentre tra gli argomenti del giorno troviamo anche i lavori usuranti e le Pensioni di garanzia per i giovani. Vediamo insieme tutti i ...

Pensioni ultimissime news al 25 marzo su Fornero - flessibilità e anticipate RITA Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 25 marzo 2018 vedono crescere le aspettative per la riforma del settore previdenziale, con le ultime vicende parlamentari riguardanti Lega e Movimento 5 Stelle. Entrambe le formazioni hanno infatti ottenuto grande consenso popolare tramite le proprie promesse di riforma del sistema Pensionistico [Video]. Nel frattempo dal Presidente dell'Inps continua ad arrivare un forte scetticismo in merito alla ...