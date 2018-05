Pensioni | Di Maio | governo con Salvini per abolire la Fornero | le novità

Pensioni 2018 - ultimissime : Salvini attacca di Maio - ma apre ancora al M5S Video : Le ultimissime novita' al 3 maggio 2018 arrivano dalle ultime dichiarazioni di Salvini , che sui social nei giorni scorsi aveva attacca to apertamente il M5S e l’atteggiamento di Luigi Di Maio [ Video ]. Senza fare nomi, ma con un messaggio chiarissimo e che nelle sue ultime dichiarazioni conferma la volonta' di un dialogo con il M5S a condizione che si ragioni e si ‘scenda con i piedi per terra’. Le sue ultime dichiarazioni, apertura o chiusura al ...

Riforma Pensioni 2018 - social contro Di Maio : 'Sei un traditore' Video : Le ultimissime novita' sulla Riforma delle # pensioni al 27 aprile 2018 giungono dalle aspre critiche che sta sollevando un post Facebook di #Luigi Di Maio , in cui cerca di spiegare a quanti lo accusano di volersi alleare ingiustamente col Pd, che il suo scopo è salire al governo e fare il bene dei cittadini. L’obiettivo, spiega Di Maio sia nel post e sia nel Video che allega, non è un’alleanza di governo ma una terza Repubblica che metta al ...

Pensioni di anzianità/ Sciagura per l'economista Ronchi. Rabbia precoci con Di Maio : Le Pensioni di anzianità sono una Sciagura per l'economisa Sandro G Ronchi. La pensione anticipata può essere comunque a portata di mano con l'Ape social(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:09:00 GMT)

Governo - Di Maio : 'Con Salvini buon lavoro' - su Pensioni attese novità Video : Per la formazione del nuovo Governo , il capo politico del Movimento 5 stelle torna a sollecitare il leader della Lega con il quale si registra ancora una sintonia su diverse questioni di primaria importanza: dalla riforma # pensioni alla riduzione della pressione fiscale, dalla revisione del Jobs act alle modifiche alla legge sulla buon a scuola. Ma è in particolare sulla previdenza che si registra più sinergia. Dal superamento della legge Fornero ...

Pensioni : Salvini e Di Maio contro la Fornero ma resta nodo governo - le novità Video : A nulla, al momento, è valso l’appello di ieri del leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio al leader della Lega Matteo Salvini , che grosso modo suonava così: se vuoi abolire la riforma # Pensioni della Fornero facciamo un governo insieme, altrimenti stai con Berlusconi. Il leader del Carroccio, almeno per oggi, ha deciso di stare ancora con Silvio Berlusconi, puntando all’unita' del centrodestra, forte del 37% ottenuto come coalizione alle ...

Pensioni - Di Maio a Salvini : con noi per abolire la Fornero - le novità Video : In attesa del secondo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo, si surriscalda sempre di più il dibattito politico e resta in primo piano anche il tema della riforma #Pensioni, gia' ampiamente discusso in campagna elettorale e ora tra le priorita' indicati dalle forze politiche più votare, cioè il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini. Sia il Carroccio che i pentastellati, per il dopo legge ...