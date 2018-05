Pensioni anticipate | buone notizie sulla riapertura del cantiere previdenziale?

Pensioni - ultimissime ad oggi 20/4 su anticipate - giovani e Adepp Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 20 aprile 2018 vedono le casse private raggiungere il traguardo di oltre un milione e mezzo di iscritti. Nel frattempo dalla CGIL si torna a mettere in rilievo le risorse disperse per via dei derivati, stanziamenti che sarebbero potuti servire per welfare e previdenza [Video]. Dal gruppo Lavoro e Pensioni emergono i dettagli dell'incontro tenutosi ieri tra l'amministratore Mauro D'Achille ed il Prof. ...

Pensioni anticipate - Damiano : subito opzione donna e quota 41 per tutti : Le ultime novità sulle Pensioni anticipate al 19 aprile 2018 giungono direttamente da Cesare Damiano, che in una nota stampa ha ribadito l’importanza di agire concretamente sulla riforma Fornero con misure credibili che esulino da quella che per ora è stata mera campagna elettorale. Le sue proposte riguardano in primis opzione donna, esodati e quota 41 per i precoci. I dettagli dalle sue parole. Pensioni 2018/19, Damiano: Pensioni tema ...

Pensioni anticipate 2018 : no abolizione Fornero e reddito cittadinanza Video : Le ultimissime novita' al 16 aprile 2018 sulle #Pensioni anticipate arrivano direttamente da Tito Boeri, il Presidente dell'#Inps Istituto Nazionale previdenza sociale [Video], che si è espresso nuovamente sulla riforma previdenziale negli studi di 'Mezz’ora in più', la trasmissione di Rai 3 di Lucia Annunziata. Intervistato si è detto contro l’abolizione totale della riforma Fornero che creerebbe solo problemi di sostenibilita' e peserebbe ...

Pensioni anticipate : per Camusso l'APE volontaria penalizza le donne Video : Negli ultimi giorni sono tornati ad accendersi i riflettori in merito all'avvio del nuovo meccanismo di pensionamento anticipato [Video] legato ad un prestito ponte e denominato come APE volontario. L'opzione sembra stia avendo un buon riscontro d'interesse quasi 7mila pratiche ricevute dall'Inps ad inizio aprile in virtù dei requisiti piuttosto flessibili 63 anni di eta' e 20 anni di versamenti, soprattutto rispetto alle altre opzioni di ...

Pensioni anticipate e APE volontaria : apre oggi il servizio Inps per le domande Video : Arrivano importanti aggiornamenti in merito alla nuova #ape volontaria, ovvero al meccanismo di prepensionamento [Video] che consente l'uscita dal lavoro a partire da 63 anni di eta' e con almeno 20 anni di contribuzione. Nella giornata di oggi si sono suste diverse notizie in merito all'opzione, a partire dall'adesione agli accordi quadro di Banca Intasa San Paolo. L'Istituto si propone assieme alle imprese assicurative Unipol ed Allianz, come ...

Pensioni - ultimissime news all'11/04 su Fornero - anticipate APE - vitalizi - donne Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 11 aprile 2018 vedono arrivare i dati aggiornati relativi alle richieste di pensionamento anticipato tramite APE volontaria [Video]. Nel frattempo la politica registra nuovi moniti dai tecnici sulla necessita' di preservare i conti pubblici, mentre si accendono i toni in merito ai vitalizi. Infine, dal CODS si rivendica il ruolo delle donne ed il riconoscimento delle attivita' gravose svolte. Vediamo ...

Pensioni anticipate - Armiliato (CODS) : riconoscere il lavoro delle donne Video : Arriva una nuova presa di posizione dalla fondatrice del CODS Orietta Armiliato in merito alla necessita' di ampliare il perimetro dell'accesso al pensionamento anticipato. La legge di bilancio 2018 ha ampliato, anche se non esaustivamente, il novero di quelli che sono considerati lavori gravosi/usuranti, aggiungendo ulteriori mestieri alla lista pre-esistente e consentendo così, agli appartenenti a quelle fattispecie di lavoratori, il ...

Pensioni - ultimissime news al 5/04 su vitalizi - anticipate e legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 5 aprile 2018 vedono arrivare nuove prese di posizione contro vitalizi e assegni d'oro. Nel frattempo prosegue il dibattito sulla flessibilita' previdenziale, mentre il sindacato USB esprime la propria preoccupazione in merito allo stato dell'Inps. Dalla legge di bilancio 2018 emerge l'opzione della RITA, sulla quale cresce l'interesse per la possibilita' di anticipare l'uscita dal lavoro [Video] fino a ...

Ultime Pensioni anticipate 2018 : quale uscita con 5 o 10 anni prima? Video : 2 Si potra' andare nel 2018 in pensione anticipata con uscita a quota 61,7 o a quota 56,7, con 5 o 10 anni di anticipo rispetto ai requisiti stabiliti per le #pensioni di vecchiaia, grazie allo strumento della pensione complementare, la Rita Rendita integrativa temporanea anticipata. Questa formula di pensione anticipata, scrive il Corriere della Sera, appare addirittura vantaggiosa rispetto alla scelta dell'anticipo pensionistico ...

Pensioni 'anticipate' 2018 - Cazzola : no stop Fornero - via Quota 41 : Le ultime novità sulle Pensioni anticipate 2018 arrivano dall’esperto di previdenza Giuliano Cazzola che non solo ribadisce l’importanza di non abolire l’attuale riforma Fornero, ma nel caso si dovessero fare modifiche consiglia il ritorno alla riforma del 2011 al netto delle modifiche fatte nell’ultima legislatura. Dunque propone di tagliare la Quota 41, e le deroghe concesse sui mestieri gravosi, nonché di permettere la pensione senza ...

Pensioni anticipate - il punto su APE - Q41 e RITA Video : Sono oltre 48mila le domande riguardanti l'#APE SOCIALE gia' pervenute all'Inps secondo gli ultimi dati comunicati dallo stesso istituto. Il meccanismo di prepensionamento consente l'uscita dal lavoro [Video] a partire dai 63 anni di eta' e con 30-36 anni di versamenti, sulla base della specifica situazione di disagio individuata dal legislatore. Delle pratiche aperte, va sottolineato che quelle accolte sono finora poco più di un terzo circa ...

Pensioni anticipate e APE volontaria : inviate oltre 15mila domande Video : Cresce il numero di domande di certificazione depositate con il fine di ottenere il pensionamento anticipato tramite l'APE volontaria [Video]. Ricordiamo che il meccanismo consente l'uscita dal lavoro a partire dai 63 anni di eta' e con almeno 20 anni di contribuzione, pur accettando una penalizzazione dovuta per il rimborso del prestito ventennale collegato alla misura. Di fatto l'opzione sembra risultare particolarmente gradita per via dei ...