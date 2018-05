“Pensa ancora a Cecilia” Il messaggio di Francesco Monte che ha scatenato la fantasia

caffeinamagazine

(Di martedì 8 maggio 2018) Una notizia che ha sorpreso un po’ tutti quella della rottura trae Paola Di Benedetto, che hanno deciso di fare un passo indietro e mettere fine alla loro storia d’amore. Una notizia in parte anticipata dai giornali, che da giorni ormai parlavano di un rapporto in crisi tra i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi nonostante le speranze dei fan del reality di un ripensamento che permettesse alla coppia di andare avanti per la sua strada. L’epilogo, invece, non è stato nei migliori, con Paola che nelle scorse ore aveva parlato proprio delle ragioni della decisione a sorpresa senza risparmiare parole pesanti all’ormai vecchia fiamma: “Quando è finita la mia storia con lui? Dovrei dire quando è iniziata? Ho paura di aver vissuto un film, un viaggio solo mio” aveva infatti detto Madre Natura a Chi. Ora, però, ecco saltar ...