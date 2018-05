romadailynews

: Pelonzi-Piccolo: in 4 ore 2 bus a fuoco. Episodi riflettono momento Roma: Di seguito il… - romadailynews : Pelonzi-Piccolo: in 4 ore 2 bus a fuoco. Episodi riflettono momento Roma: Di seguito il… - romadailynews : Pelonzi-Piccolo: erba alta presto diverrà sterpaglia. Pericolo incendi: Di seguito il… - zazoomnews : Pelonzi-Piccolo: situazione buche insostenibile. Soldi mai spesi - #Pelonzi-Piccolo: #situazione #buche -

(Di martedì 8 maggio 2018): mentre vetture Atac si incendiano Raggi tace– Di seguito il comunicato congiunto tra Antongiulio, capogruppo del PD capitolino e Ilaria. “Sono passate solo 4 ore dal bus in fiamme in via del Tritone che all’infernetto ne prendeun’altro. E mentre in aula Giulio Cesare si parla di mobilità sostenibile, per ironia della sorte le vetture dell’Atac si incendiano”. “La gravità di questiche mettono a repentaglio la sicurezza di cittadini e lavoratori ci trattiene da facili ironie -prosegue il comunicato-. Questi avvenimenti rappresentano purtroppo molto bene le condizioni in cui versa la nostra città .La Capitale d’Italia è abbandonata a se stessa. A diverse ore da questi accadimenti registriamo solo che la sindaca Raggi tace. A due anni dall’insediamento della giunta grillina la città ...