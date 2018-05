Pelonzi PD | Raggi ringrazi autista Atac

romadailynews

(Di martedì 8 maggio 2018) Roma – Antongiulio, Capogruppo del Pd in Campidoglio, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Il bus che si e’ incendiato questa mattina in via del Tritone poteva avere più gravi conseguenze. Sono mesi che denunciamo la vetusta’ delle vetture die le scarse manutenzioni. Solo grazie al sangue freddo dell’dell’che ha fatto scendere in tutta fretta i passeggeri dalla vettura della linea 63, l’incidente non ha registrato feriti”. “La sicurezza degli utenti e dei lavoratori prima di tutto. E’ incredibile che si debba rischiare la vita su mezzi non manutenuti adeguatamente. Chiedo alla sindacadi premiare l’dell’che questa mattina e’ intervenuto tempestivamente a salvaguardia dell’incolumità dei passeggeri”. L'articolo(PD):...