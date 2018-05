Pedone investito a Roveredo in Piano

Torino - Pedone investito da ubriaco alla guida : muore un 28enne : Torino , pedone investito da ubriaco alla guida : muore un 28enne investito da un’auto mentre attraversava la strada e trascinatoper una cinquantina di metri e infine sbalzato sulla corsiaopposta: un giovane romeno di 28 anni è morto all’alba in centro a Torino . Continua a leggere

Pedone investito in corso Regina Margherita a Torino da una Lancia Musa guidata da un 26enne romeno ubriaco : per l'uomo niente da fare : Alle ore 4.50 circa di oggi, domenica 29 aprile, a Torino, si è verificato un gravissimo incidente stradale. In corso Regina Margherita all'altezza del civico 202, poco prima del sottopasso di corso ...