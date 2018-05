Pedica PD | Raid Casamonica | la Capitale non si pieghi ai clan

romadailynews

(Di martedì 8 maggio 2018) Roma – Stefanodel Pd esprime soddisfazione per l’arresto di quattro esponenti delresponsabili del pestaggio di una donna disabile e del titolare del bar alla Romanina. “Liberiamo Roma dalla criminalità. Scene come quelle che abbiamo visto al Roxy Bar di via Barzilai non devono mai più ripetersi. Lad’Italia deve dire no a questo orrore e a questa vergogna. Roma non può arrendersi alla criminalità e alla violenza”. “Serve una grande manifestazione di solidarietà per dire no alla criminalità e all’illegalità. Quando qualcuno ha il coraggio di denunciare, l’intera città e tutte le istituzioni devono stare al suo fianco. Lanon deve piegarsi aima deve affrontarli a viso aperto”. L'articolo(PD):, lanon siaiproviene da RomaDailyNews.