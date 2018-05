Pec violate - cybercriminali svuotano conti in banca : cybercriminali esperti nel modificare gli indirizzi di posta certificata per sottrarre soldi dai conti di ignari clienti di banca . Questa la truffa scoperta dai Carabinieri del Comando Provinciale di ...

Pec violate - cybercriminali svuotano conti in banca : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) – cybercriminali esperti nel modificare gli indirizzi di posta certificata per sottrarre soldi dai conti di ignari clienti di banca. Questa la truffa scoperta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, che all’alba di oggi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura della Repubblica peloritana a carico di 5 persone ritenute responsabili a vario ...