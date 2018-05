Pd | Renzi | aperto a Bersani? non mi pare

Renzi a Che tempo che fa ha aperto a un governo tra Pd - M5s e Centrodestra : Scommettiamo? La maggior parte dei giornali di domani bucherà la notizia centrale dell’intervista di Matteo Renzi alla trasmissione di Rai 1 Che tempo che fa, per altro ribadita da lui stesso in finale di intervista. Anziché titolare sull’inaspettata apertura di di Renzi verso sia il M5S che il Centrodestra per un governo istituzionale, titoleranno sulla chiusura verso un governo politico M5S-PD. Eppure, un governo politico di unità ...

Martina ha aperto al dialogo - ma Renzi e i suoi hanno la maggioranza : Questa mattina il reggente del Partito democratico aveva parlato di passi avanti anche se, aveva aggiunto, le differenze restano. Dai Renziani c'è già fuoco di sbarramento contro l'alleanza che ...

Scontro nel Pd : Martina aperto al dialogo - i Renziani no : Maurizio Martina prova a rappresentare entrambi gli schieramenti che si sono formati all'interno del suo partito in vista del confronto di domani con il Presidente della Camera Roberto Fico per valutare la possibilità di dare vita a una maggioranza di governo tra Pd e MoVimento 5 Stelle.Subito dopo il conferimento del mandato esplorativo da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla terza carica del Stato l'ala "renziana" ...