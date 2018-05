: Pd, Martina: pronto a continuare lavoro - NotizieIN : Pd, Martina: pronto a continuare lavoro - CybFeed : #News #Pd, Martina: pronto a continuare lavoro - TelevideoRai101 : Pd, Martina: pronto a continuare lavoro -

"Con il nostro statuto si elegge il segretario in Assemblea. Io mi propongo perilnel solco di quello che ho fatto. Serve collegialità". Lo afferma il segretario reggente dema 'Carta bianca' su Raitre. E aggiunge: nel caso di urne anticipate "non c'è tempo per le primarie". Su Gentiloni,possibile candidato premier Pd in caso di voto:una personalità "cruciale per Pd,utile al Paese,ma non tiriamolo per la giacchetta". Sì alla "separazione dei ruoli" segretario-candidato premier."Sostegno" a Mattarella.(Di martedì 8 maggio 2018)