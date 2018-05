pd candidato premier elezioni anticipate gentiloni

Governo - Di Maio : “Limite due mandati? Legislatura neppure iniziata”. E si augura di essere ancora il candidato premier : “La Lega sapeva da settimane che avremmo potuto decidere insieme un presidente del Consiglio dei Ministri per far partire un Governo M5S-Lega, quindi che Di Maio volesse fare il premier era evidentemente una scusa”. Così Luigi Di Maio in sala stampa alla Camera dei deputati risponde alle domande dei cronisti. “Questa mattina – afferma il capo politico M5S – dopo l’ultima proposta fatta da me, il centrodestra ...

Doppio mandato - Di Maio : 'Se si va a votare mi auguro di essere ancora io il candidato premier' : Se si andrà a votare a luglio Luigi Di Maio conta di essere ancora candidato premier del M5s. Lo ha detto lui stesso, parlando con i giornalisti alla Camera. Ai cronisti che gli chiedevano se sarebbe ...

Matteo Renzi : Paolo Gentiloni candidato premier del Pd se si torna a votare in autunno : Ai suoi più fidati collaboratori Matteo Renzi ha confidato che 'non si andrà a votare prima del 2020, statene certi'. Ma la sua, più che una certezza, è un auspicio. Perchè se si andasse al voto in ...

Armenia : ufficiale - leader proteste è il candidato premier : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Armenia - il Parlamento non riesce a eleggere nuovo Premier nonostante un unico candidato - : All'inizio di aprile è scoppiata una crisi politica in Armenia, dopo che l'ex presidente Serzh Sargsyan era stato nominato primo ministro. L'atto è stato in gran parte considerato come un modo per ...

Fico il candidato premier?". Il Pd mette già i paletti al M5s : 'Tra Pd e M5S l'accordo è quasi impossibile - dice Marcucci - anche perché loro dovrebbero rinnegare gran parte del loro programma, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo' . Oggi ...

"È Fico il candidato premier?". Il Pd mette già i paletti al M5s : Il forno con la Lega è chiuso. E adesso i Cinque Stelle sembrano guardare al Pd come ultima spiaggia. La strada che potrebbe portare Luigi Di Maio a Palazzo Chigi si fa, però, sempre più in salita. Il suo nome, per i vertici del Movimento, resta una delle poche certezze: "Non abbiamo sacrificato la testa di Luigi per la Lega - dice una fonte autorevole all'Adnkronos - figurarsi se mai lo faremmo per il Pd". Resta il fatto che, in casa grillina, ...

Andrea Marcucci - il renziano del Pd sfida il M5s : 'Ma è Roberto Fico il candidato premier?' : E ancora, Marcucci aggiunge: 'Non sono ottimista, non vedo le condizioni perché i programmi si possano allineare, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo . La situazione è molto ...

Il Pd : «Pronti a confronto con Fico - è lui il candidato premier dei Cinque Stelle?» : Il capogruppo Pd al Senato parla a Radio Anch’Io: «Lontananza tra i programmi M5S e Pd. Non sono ottimista, ma le sorprese in politica sono sempre possibili»

M5S - Fraccaro : 'Il contratto è solo un testo base - Di Maio rimane il nostro candidato premier' : Messaggini e raccomandazioni da mamma premurosa. Così il questore della Camera Riccardo Fraccaro commenta il mandato esplorativo che il presidente di Montecitorio si accinge a compiere. ' Fico avrà ...

Governo - Fraccaro : “Fico? candidato premier è Di Maio”. Su contratto per Lega e Pd : “Niente mafia e corruzione? E’ testo base” : Riccardo Fraccaro all’alba della convocazione al Quirinale di Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati: “Fico avrà tutto il nostro sostegno e il nostro apprezzamento, ma il nostro Candidato premier è e resterà Luigi Di Maio così come deciso da 11 milioni di italiani”. Sul ‘contratto di programma’ lanciato questa mattina da Luigi Di Maio e indirizzato a Pd e Lega, tra i 10 punti mancano lotta alla ...

'Meglio cedere su Di Maio candidato premier - che non sul programma' : E dunque, se alla fine si dovesse concedere qualcosa agli alleati-avversari, nell'economia di un compromesso, " sarebbe più logico cedere sui nomi, anche su quello del premier, che non sul programma "...

Il M5s precisa : "Di Maio è il nostro unico candidato premier" : "Luigi Di Maio è l'unico candidato premier del MoVimento 5 Stelle con cui intendiamo andare al governo e cambiare il Paese dando finalmente agli italiani le risposte che attendono da trent'anni". È quanto si afferma in un post pubblicato sul Blog delle stelle Le ricostruzioni riportate oggi sul quotidiano La Stampa sono prive di fondamento e le dichiarazioni attribuite a Massimo Bugani totalmente ...

M5S : "Di Maio unico candidato premier" : Luigi Di Maio è l'unico candidato premier del MoVimento 5 Stelle con cui intendiamo andare al governo e cambiare il Paese dando finalmente agli italiani le risposte che attendono da trent'anni". Lo ...