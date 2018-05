Pd | assemblea nazionale il 19 alle 10 | 30

Pd - orfini convoca assemblea nazionale il 19 maggio all'Ergife : Il presidente del Pd Matteo orfini ha convocato, a quanto si apprende, l' assemblea nazionale del Pd per sabato 19 maggio alle 10.30, all'hotel Ergife di Roma. La convocazione sta giungendo in questi ...

Pd : assemblea nazionale il 19 maggio : È quanto emerge al termine della riunione dei "big" Dem al Nazareno, il secondo vertice in ventiquattro ore convocato per fare il punto sulla situazione politica e valutare come gestire questa fase ...

Pd verso l'assemblea nazionale il 19 maggio : Si terrà con ogni probabilità il 19 maggio l'assemblea nazionale del Pd, per decidere se eleggere un nuovo segretario o convocare il congresso. È quanto emerge al termine della riunione dei "big" Dem al Nazareno. L'incontro sarebbe servito a fare il punto sulla situazione politica e valutare come gestire questa fase nel partito.

Francia - l'assemblea nazionale approva la nuova legge su immigrazione e diritto d'asilo : Maggioranza divisa sul voto. La norma mira a rendere più veloci le procedure per la concessione del diritto d'asilo. Ora dovrà passare all'esame del Senato

Governo di coalizione? All'assemblea nazionale Pd proporrò un referendum tra gli elettori : Siamo arrivati all'immagine surreale di Luigi Di Maio che invita ripetutamente il Pd, Matteo Renzi incluso, a fare il Governo assieme. Molti nel Partito Democratico non vogliono neanche sedercisi al tavolo, con il Movimento 5 Stelle. Come biasimarli, dopo anni di attacchi pesantissimi subiti?Ma come si sta regolando il Pd con Berlusconi, impaziente di tutelare le sue aziende e sul quale i grillini hanno posto un vero e proprio veto?Il buonsenso ...

L’assemblea nazionale del PD del 21 aprile è stata rimandata a data da destinarsi : L’Assemblea nazionale del PD del 21 aprile è stata rimandata a data da destinarsi. L’Assemblea è il principale organo del PD, che sabato avrebbe dovuto discutere tra le altre questioni la successione all’ex segretario Matteo Renzi, che si è dimesso The post L’Assemblea nazionale del PD del 21 aprile è stata rimandata a data da destinarsi appeared first on Il Post.

A Bologna 1/a assemblea nazionale Riders : Bologna, 15 APR - La prima assemblea nazionale dei Riders, i 'ciclofattorini' che lavorano per le piattaforme digitali di consegna del cibo a domicilio, ha richiamato a Bologna un centinaio di persone,...

Prima assemblea nazionale dei ciclofattorini in Italia : La Prima assemblea nazionale dei riders, i 'ciclofattorini' che lavorano per le piattaforme digitali di consegna del cibo a domicilio, ha richiamato a Bologna un centinaio di persone provenienti da ...

A Lucca l'assemblea nazionale dell'associazione tecnica per la cellulosa : ... dove hanno potuto approfondire le numerose attività che Lucense sviluppa per la filiera cartaria, soprattutto sui temi della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare.

Martina : rinviamo assemblea nazionale Pd : 20.14 "Ho chiesto al presidente Orfini di posticipare l'Assemblea nazionale prevista per il 21 aprile, stante la nuova fase istituzionale determinata dall'incapacità delle forze che hanno prevalso il 4 marzo di dare al Paese una concreta ipotesi di governo". Lo annuncia il reggente del Pd Martina, chiedendo al partito di "concentrare le energie su questa situazione, nell'interesse del Paese". L'ipotesi di un rinvio era stata avanzata dai ...

Leu : 14-15 aprile assemblea nazionale sinistra italiana : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – “Per affrontare i nodi del dopo elezioni politiche si terrà a Roma sabato 14 e domenica 15 aprile 2018, l’ assemblea nazionale di sinistra italiana”. Si legge in una nota. I lavori della prima giornata sabato 14 aprile avranno inizio alle ore 10.30 e si concluderanno alle ore 19 circa presso il Centro Congressi Frentani, in Via dei Frentani, 4. Mentre Domenica 15 aprile l’assemblea ...

Pd : Martina si candida a segretario - il 21 assemblea nazionale : L'attuale reggente del Partito democratico rompe gli indugi: 'Sono pronto a fare la mia parte per costruire la stagione del nostro rilancio' -

L’assemblea nazionale del PD si terrà il 21 aprile - Maurizio Martina si candiderà a segretario : L’Assemblea nazionale del PD per la scelta del nuovo segretario sarà il prossimo 21 aprile e Maurizio Martina ha detto di volersi candidare. In un post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook, Martina ha scritto: «L’assemblea nazionale del Partito Democratico The post L’assemblea nazionale del PD si terrà il 21 aprile, Maurizio Martina si candiderà a segretario appeared first on Il Post.

JAZZ - Domenica 8 aprile al Teatro Fontana di Milano l'assemblea nazionale di MIDJ - Musicisti Italiani di Jaz : Severino Salvemini, 'La ricaduta economica e sociale di un festival JAZZ sul territorio' / docente Università Bocconi di Milano, esperto in economia della cultura 16:30-18:00 - Interventi dall'...