Paura tra i passanti e i turisti : 'Abbiamo pensato a un attentato' : Un boato poi la gente che fugge. E la mente in pochi secondi corre veloce agli attentati, alle bombe e al terrorismo. L'autobus esploso a Roma in pieno centro, a pochi passi da piazza di Spagna e da ...

“Non c’è”. Nadia Toffa - di nuovo ansia. Le Iene - la trasmissione inizia e subito tutti si accorgono di quella sedia “vuota”. Batticuore e Paura. La preoccupazione del pubblico cresce : la Toffa ha avuto un brutto male e si pensa subito al peggio. Il messaggio della conduttrice : Domenica 6 maggio è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. Ma tutti, subito, si sono accorti di quell’assenza. Un’assenza pesante che si fa sentire: quella di Nadia Toffa. Ogni volta che la Toffa non c’è il pubblico si preoccupa. Ovvio, dopo aver fatto sapere di aver avuto un cancro, la sua assenza pesa e fa pensare al peggio. Cosa le è successo? Perché Nadia Toffa non ha presentato la puntata de Le Iene di domenica sera? È stata la stessa ...

Paura a Milano per il corteo dei black bloc Ma in strada sfilano solo pochi antagonisti : Milano Più poliziotti, meno anarchici, uguale flop. Questo in sintesi il risultato di quella che doveva essere una manifestazione dai toni apocalittici sul fronte dell'ordine pubblico e che invece ha ...

Loro 2 - Paolo Sorrentino ritrae il suo Silvio Berlusconi/ "La Paura di morire è dietro tutto" : Loro 2, secondo capitolo del film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, esce al cinema il 10 maggio: le dichiarazioni di Elena Sofia Ricci e Kasia Smutniak.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:45:00 GMT)

Paura agli Uffizi di Firenze : crolla rivestimento di travertino - turista ferita nel bagno : La donna, di nazionalità romena, è rimasta colpita a un piede. Il direttore Eike Schmidt: "Dall'esame del materiale caduto è emerso che i lavori fatti 20 anni fa furono scadenti". La Cgil: "Accertare eventuali responsabilità".Continua a leggere

Sciame sismico nell'Appennino centrale - Paura ma nessun danno : Roma, 4 mag. , askanews, E' proseguito per tutta la notte lo Sciame sismico tra Emilia Romagna, Toscana e Marche sull'Appennino centrale, dopo la scossa di magnitudo 3.6 di ieri sera alle 20.46, 6 km ...

Terremoto di magnitudo 3.6 al confine tra Emilia Romagna e Toscana : Paura ma nessun danno : Una scossa è stata avvertita dalla popolazione in Emilia Romagna, nella provincia di Forlì e Cesena, ma non si registrano danni né a cose, né a persone. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'evento sismico di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 20.46 con epicentro a Tredozio.Continua a leggere

Terremoto - scossa di 3.3 tra Toscana ed Emilia : “Molta Paura. Avvertita fino a Firenze” : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata in provincia di Forlì alle 16.19 di oggi, giovedì 3 maggio: paura tra la popolazione, che ha avvertito il Terremoto fino a Imola e Firenze. Intanto, continua lo sciame sismico nelle Marche: l'ultimo movimento si è avuto a Pieve pochi minuti fa.Continua a leggere

Paura alla stazione - bimba cade tra la banchina e il treno : il video dell’incidente : L’incidente è avvenuto in una stazione del Sud-Est della Cina. La bimba, di due anni, improvvisamente è caduta nello spazio tra i binari e il treno fermo. L’ha salvata un poliziotto.Continua a leggere

Paura nel Napoletano. Uccide la madre e si barrica in casa. Trattativa con i carabinieri : È uno psicotico grave, in cura da più di 10 anni, Pasquale De Falco, l'uomo di 37 anni che stamattina intorno alle 10:30, a Qualiano, in provincia di Napoli, ha sparato con il...

Paura nella notte - incendio in casa : 12 persone intossicate tra cui 4 bambini : Il fumo, generato dalle fiamme in un appartamento al primo piano, ha intossicato una intera famiglia e alcuni vicini.Continua a leggere

Cicciano - scontro tra auto e scooter in centro : Paura per papà e figlia : Cicciano - paura e preoccupazione in pieno centro cittadino. Un incidente tra un'autovettura e uno scooter ha monopolizzato il primo pomeriggio di ieri a Cicciano. In via Nola la vettura guidata da un ...

Sciame sismico nel Maceratese - Paura tra la gente anche in tarda serata : Una scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente dalla popolazione alle 21.21 nel Maceratese . L'Ingv ha stimato la magnitudo in 3.2, Il sisma, a profondità di otto chilometri, ha avuto epicentro ...

Boldi rivela : "Ho incontrato Loredana con 4 bodyguard. Avevo Paura" : Massimo Boldi torna sulla sua rottura con Loredana De Nardis. Dopo aver letto le parole di Mario Salvestroni, l'uomo fotografato in compagnia della sua ex , l'attore ha parlato di quell'incontro alla ...