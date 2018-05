Paura in strada | autobus prende fuoco con persone a bordo | ecco cosa è accaduto

Paura a Milano per il corteo dei black bloc Ma in strada sfilano solo pochi antagonisti : Milano Più poliziotti, meno anarchici, uguale flop. Questo in sintesi il risultato di quella che doveva essere una manifestazione dai toni apocalittici sul fronte dell'ordine pubblico e che invece ha ...

Terremoti - forte scossa in Toscana : gente in strada per la Paura : Trema ancora la terra nelle zone centrali dell'Italia. Il peggior risveglio nella mattina dell'1 maggio è stato quello degliabitanti della Toscana, in particolare quelli delle province di Pisa e Siena. Alle ore 7.16 una scossa di magnitudo 3.6 èstata registrata dalle attrezzature dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).L'epicentro a Castelnuovo di Val di Cecina, a una profondità di circa 11 chilometri. La scossa è durata ...

Bergamo : Paura per una “fitta pioggia di sassi” su strada in Val Taleggio : Tanta paura oggi nei pressi di Orridi di Taleggio, nel Bergamasco: il sindaco Alberto Mazzoleni ha segnalato una “fitta pioggia di sassi, alcuni trattenuti dalle reti di sicurezza, ma molti arrivati sulla strada. Fortunatamente anche questa volta niente danni alle persone, ma sarebbero bastati tre secondi, o anche meno“. “Continuano a salire e scendere decine di ciclisti, alcuni senza caschetto. Gli Orridi, versanti e reti, necessitano di un ...

Incidente stradale per Nathalie Caldonazzo - Paura per la showgirl : Incidente stradale a Roma per la showgirl e attrice Nathalie Caldonazzo. E’ accaduto in piazza Monte Grappa, in zona Prati. Dalle prime informazioni sembra che nell’Incidente siano rimasti coinvolti uno scooter e un’auto. Nathalie Caldonazzo è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

L’auto in panne è ferma in mezzo all’autostrada - e non tutti frenano in tempo. Paura sulla I-110 : Autostrada 110 a sud di Los Angeles, un veicolo in panne è fermo in mezzo alla carreggiata, circondato da auto che sfrecciano a velocità sostenuta. Diverse vetture sono costrette a frenare bruscamente o a sterzare per evitare l’impatto. Una di queste, per scongiurare la collisione finisce in testa coda, un’altra perde il controllo e si schianta contro un muro di cemento. Attimi di Paura ma come riporta la polizia stradale californiana non sono ...

Incidente a Carugate : Paura per un uomo investito - chiusa la strada FOTO : Ambulanza e vigili in azione a Carugate per un Incidente in via San Giovanni Bosco. paura per un uomo investito, la strada è stata chiusa. Incidente a Carugate: investito un uomo Intorno alle 18 una ...

Maneskin - il leader Damiano : 'Per strada c'è chi ci insulta : siamo diversi - per questo facciamo Paura' : Tutto è nato durante un viaggio in Danimarca, poi X Factor, il disco di platino, i tacchi a spillo, 'il successo che ti fa girare la testa' e ora la sfida più grande, un concerto nella loro Roma , ...

Terremoto nella notte - gente per strada a L'Aquila : torna la Paura : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 3:18 con epicentro 7 km ad est de L'Aquila ed ipocentro a 20 km di profondità. Lo si apprende dalle rilevazioni...

Caprioli sulla strada Paura per un'autista a Cologna Veneta : Caprioli sulla strada a Cologna Veneta, tanta paura per una donna che stava transitando in quel momento con la sua vettura. Un gruppo di Caprioli si trovava sul bordo della strada L'altro giorno, ...

Justin Bieber incidente stradale/ Come sta? Grande Paura per i fan : ecco cosa è accaduto : Attimi di paura per Justin Bieber: la nota popstar è stata vittima di un incidente stradale a Los Angeles. Il cantante si è scontrato con una Land Rover, ecco Come sta(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:17:00 GMT)

Justin Bieber ha avuto un incidente stradale : Paura per il cantante : Justin Bieber incidente stradale: come sta il cantante Attimi di paura per Justin Bieber, che è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Los Angeles. Il cantante era a bordo della sua auto, una Mercedes-Benz G-Class, quando è stato tamponato da una Range Rover sulla Sunset Boulevard. A farlo sapere è TMZ. A quanto pare né […] L'articolo Justin Bieber ha avuto un incidente stradale: paura per il cantante proviene da Gossip e Tv.

Cosenza. Paura per una scossa di terremoto : gente in strada : Due eventi hanno scosso Cosenza venerdì pomeriggio Alle 18.33 si è registrata una scossa di terremoto con epicentro in Sila vicino Rogliano

Paura in Lombardia per due violenti boati : avvertiti da Varese a Bergamo - gente in strada : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo. Il rumore, stando ad alcune...

Frana sulla strada per Montevergine Tanta Paura ma nessun ferito : Frana sulla strada che sale al Santuario di Montevergine. Terra, alberi e massi si sono staccati da un costone di un tratto della SS 374 tra Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo, invadendo la...