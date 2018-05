Paura a Roma | autobus in fiamme nella Capitale FOTO

Roma - un altro mezzo a fuoco : Paura sul bus degli studenti : Un altro bus è andato a fuoco a Roma , dopo quello esploso stamani in pieno centro . Un mezzo della linea 06 si è incendiato in una zona periferica, in via di Castel Porziano , di fronte a una scuola. ...

Altro bus in fiamme a Roma : Paura per un gruppo di studenti : paura ma, per fortuna, nessun ferito. Attorno alle 14, la linea 06 scolastico dell'Atac ha preso fuoco in via Castel Porziano, nella periferia di Roma, di fronte a una scuola. A riportare la notizia è Il Messaggero:La vettura andata a fuoco è della linea 06 scolastico dell'Atac che copre il tragitto Infernetto-Casalpalocco. Il mezzo, uscito dalla rimessa di Acilia, avrebbe preso fuoco attorno alle 14.00. Era pieno di studenti ...

Roma - autobus in fiamme pieno centro : Paura in via del Tritone. FOTO : Roma, autobus in fiamme pieno centro: paura in via del Tritone. FOTO L'autista del mezzo ha fatto appena in tempo a far scendere i passeggeri. Ferita la commessa di un negozio. La causa del rogo sarebbe un cortocircuito, è il nono caso nel 2018. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta - IL VIDEO Parole ...

Roma - esplode bus in via del Tritone : commessa ferita. Paura in pieno centro. Minniti sul posto : Paura a Roma, dove un bus Atac ha preso fuoco ed è esploso in via Del Tritone, nel pieno centro della Capitale. Ci sarebbe almeno un ferito: una ragazza, forse una commessa, che si trovava in...

Roma - raid dei Casamonica in un bar : disabile frustata per essersi ribellata | Il barista : “Ho Paura - temo vendette” : Roma, raid dei Casamonica in un bar: disabile frustata per essersi ribellata | Il barista: “Ho paura, temo vendette” Roma, raid dei Casamonica in un bar: disabile frustata per essersi ribellata | Il barista: “Ho paura, temo vendette” Continua a leggere

