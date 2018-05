Patrizia Bonetti si scontra con Mariana Falace e Luigi Favoloso al GF

Patrizia Bonetti incontra Mariana e Favoloso al GF - volano insulti : “Gatta morta - schifosa” : Patrizia Bonetti entra nella Casa del Grande Fratello durante la diretta: lo scontro contro Mariana e Favoloso Da quando Patrizia Bonetti ha abbandonato il Grande Fratello del suo rientro in Casa si è parlato tanto in TV. L’ex gieffina, nello specifico, non avrebbe particolarmente gradito l’atteggiamento di una delle concorrenti rimaste all’interno del gioco, ovvero […] L'articolo Patrizia Bonetti incontra Mariana e ...

Anticipazioni GF15 - 4^ puntata : arriva il Ken Umano e torna Patrizia Bonetti : Tutto pronto per la quarta puntata del Grande Fratello 15 che andrà in onda questa sera, martedì 8 maggio, in prime time su Canale 5 alle ore 21:20. Nel corso della diretta entreranno nella casa più spiata d'Italia diversi ospiti ed un nuovo concorrente ponto a mettere in risalto la sua personalità. La settimana trascorsa è stata piuttosto movimentata, caratterizzata come sempre da diverse discussioni ed incomprensioni. Andiamo a scoprire le ...

Patrizia Bonetti attacca a Domenica Live : «Stefano Ricucci mi ha riempita di botte : ho le prove» : ROMA - «Mi ha riempita di botte». Patrizia Bonetti, dagli studi di Domenica Live, lancia pesanti accuse al suo ex, l?imprenditore Stefano Ricucci, che, secondo quanto racconta...

“Mi ha pestata”. Grande Fratello - Patrizia Bonetti choc. L’accusa della gieffina nei suoi confronti gela tutti - Barbara D’Urso compresa : Ha appena finito di pronunciare queste parole Patrizia Bonetti e nello studio di Domenica Liva cala il gelo. Il pubblico resta in silenzio, le facce si interrogano e insieme a loro Barbara D’Urso che fatica a trovare le parole giuste per commentare. L’accusa dell’ex gieffina è pesantissima ed è destinata a sollevare un polverone mediatico senza fine. Prende di mira l’ex fidanzato – ed ex marito di Anna Falchi – Stefano Ricucci, il ...

Nina Moric e Favoloso in crisi da un anno : parla Patrizia Bonetti : Nina Moric e Favoloso si erano lasciati prima del Grande Fratello? Le dichiarazioni di Patrizia Bonetti a Domenica Live Il rapporto tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso non era così saldo prima dell’inizio del Grande Fratello: i due erano in crisi da tempo, da oltre un anno. A rivelarlo è stata Patrizia Bonetti a […] L'articolo Nina Moric e Favoloso in crisi da un anno: parla Patrizia Bonetti proviene da Gossip e Tv.

Domenica LIve - Patrizia Bonetti : “Il mio ex Stefano Ricucci? Mi ha riempita di botte” : Patrizia Bonetti ospite di Barbara D’Urso a Domenica LIve non usa mezzi termini per parlare del suo ex, l’imprenditore Stefano Ricucci: “Mi ha riempita di botte“, ha detto. Un’accusa forte che ha già trovato la via di un’aula giudiziaria. Il processo tra le parti inizierà a Giugno. Patrizia, ex concorrente del Grande Fratello, è stata al centro delle cronache rosa per via di un flirt nato proprio dentro la ...