Papa Francesco consacra don Zeno Saltini | fondatore della comunità di Nomadelfia

ilmessaggero

: Videomessaggio. #Papa Francesco: non chiudiamo gli occhi sulle nuove schiavitù - Avvenire_Nei : Videomessaggio. #Papa Francesco: non chiudiamo gli occhi sulle nuove schiavitù - vaticannews_it : Il #Papa: #impegno comune dei #cristiani contro la #schiavitùmoderna - vaticannews_it : #PapaFrancesco a #SantaMarta : non dialogare con il diavolo, è il grande bugiardo - Vatican News… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Noi pensiamo che questa fraternità sia la strada che il mondo dovrebbe imboccare, non tutti come facciamo noi ma anche in modi completamente diversi, però per vivere una vita migliore per l'uomo'. A ...