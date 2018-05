Paola Di Benedetto sulla fine con Monte | “Ha detto che sta bene da solo”

Paola Di Benedetto : "La verità è che Monte mi ha lasciato. Non ha superato il tradimento di Cecilia" : Dopo giorni di indiscrezioni e smentite, Paola Di Benedetto annuncia ufficialmente la fine della sua relazione con Francesco Monte."Oggi posso dire che non conosco Francesco Monte. Quando è finita la mia storia con lui? Dovrei dire 'Quando è iniziata?'. Ho paura di aver vissuto un film, un viaggio solo mio. Io c"ero, ci sono stata, ho creduto alle sue parole soprattutto quando eravamo sull"Isola. Poi tutto è cambiato", confessa al settimanale ...

GF 15 - Paola Di Benedetto contro Matteo Gentili : “Mi ha sfruttata” : Matteo Gentili al GF 15 grazie alla storia con Paola Di Benedetto? Paola Di Benedetto è tornata a parlare del suo ex fidanzato Matteo Gentili, attualmente concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello. Mentre nella Casa più spiata d’Italia Matteo sembra aver trovato un nuovo amore in Alessia Prete, Paola si sarebbe lasciata con Francesco Monte, conosciuto durante il reality di Alessia Marcuzzi, L’Isola dei famosi. Intervistata ...

Paola Di Benedetto e la crisi con Monte : ‘Non mi ha mai detto ti amo’ : Nessuna crisi con Francesco Monte stando a quel che Paola Di Benedetto ha dichiarato al settimanale DiPiù. Malgrado le voci di un momento di difficoltà tra lei e il fidanzato, la modella ed ex naufraga de L’isola dei famosi ha spiegato che in realtà le cose vanno più che bene e che se ogni tanto sono lontani è solo per questioni lavorative: “La storia va benissimo. Da quando sono tornata in Italia non ci siamo mai lasciati. Ci ...

