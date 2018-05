Palermo : torna ‘Asp in Piazza’ - oggi screening gratuiti a Trappeto : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) – torna oggi ‘Asp in Piazza”, manifestazione sulla prevenzione organizzata per il quinto anno dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Dopo Isola delle Femmine, Trabia e Belmonte Mezzagno (con oltre 2.000 prestazioni effettuate) i camper degli screening oncologici saranno a Trappeto. Dalle 9.30 alle 16.30, nella centrale Piazza Municipio, gli utenti di tutto il comprensorio avranno la ...

Palermo - mentre in Tribunale si litiga sul “copia e incolla” delle ordinanze i boss tornano liberi : Palermo, mentre in Tribunale si litiga sul “copia e incolla” delle ordinanze i boss tornano liberi Battaglia giudiziaria negli uffici: i documenti di gip e riesame coincidono con quelli del pm e gli indagati del blitz anti-mafia “Montagna” vengono scarcerati Continua a leggere

Risultati e classifica Serie B - 40^ giornata : il Palermo torna a vincere - bene anche il Frosinone - Bari e Venezia show [FOTO] : 1/45 Foto LaPresse/ Anteo Marinoni 05/05/ 2018 Venezia - Italia Sport ...

Torna a Palermo la 'Settimana delle Culture' : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Una settimana, quella dal 12 al 20 maggio, che trasformerà Palermo in palcoscenico e in museo diffuso: è la Settimana delle Culture. Un appuntamento, arrivato alla sua settima edizione, sempre più radicato nel cuore dei palermitani e non solo, che verrà presentato in co

Palermo : domenica torna 'Piazza in fiore' a Petralia Soprana : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - domenica 6 maggio l’appuntamento con “Piazza in Fiore” a Petralia Soprana (Palermo). "Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione floreale punta nuovamente ad arricchire con tanti fiori e tanto colore la Piazza del Popolo del borgo madonita per una domenica

Palermo : torna sul Cassaro ‘La Via dei Librai’ (2) : (AdnKronos) – La Presidente dell’Associazione Cassaro Alto Giovanna Analdi ha soprattutto sottolineato la motivazione della crescita e del successo de La Via Dei Librai in questi tre anni: ‘ll Cassaro è diventato altro, non è più luogo di competizione tra commercianti, è al contrario un insieme di persone: commercianti, artigiani, abitanti (“¦) che formano una autentica squadra che collabora e si sostiene vicendevolmente ...

BELLINI/ "I Puritani" tornano a Palermo : una prima assoluta in maschera : Ultima opera di Vincenzo BELLINI, composta per Parigi prima di morire a meno di 35 anni I Puritani è opera da fare tremare il polso. di GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:14:00 GMT)CAVALLERIA E PAGLIACCI/ A Roma un dittico tra applausi agli artisti e proteste per la regiaWAGNER/ "L'olandese volante" a Santa Cecilia

Palermo : torna l'appuntamento col Teatro della Verdura - 13 spettacoli da giugno a settembre (2) : (AdnKronos) - Al Teatro della Verdura il Brass Group scenderà in campo con tre concerti (7 e 28 luglio, 8 settembre) con protagonista l'Orchestra Jazz siciliana. Tre date anche per il Teatro Massimo, con Vinicio Capossela il 12 luglio, i Carmina Burana il 22 luglio e Teresa Mannino il 25 luglio, men

Palermo : torna l'appuntamento col Teatro della Verdura - 13 spettacoli da giugno a settembre : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) - Tredici spettacoli - e una prova aperta - per il cartellone estivo del Teatro della Verdura di Palermo, inserito quest'anno in Palermo Capitale della Cultura. Dal 5 giugno al 16 settembre il Teatro Massimo, l'Orchestra Sinfonica, gli Amici della Musica, il Conservatori

Torna Vivicittà - attesi a Palermo 2.500 partecipanti : La XXXV edizione del Vivicittà è pronta a decollare. Domenica 15 aprile, infatti, la storica manifestazione a marchio Uisp, si correrà in 43 città italiane e 12 all'estero. Lo start scatterà per tutti ...

