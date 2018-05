Palermo | Legambiente | bene nuove linee tram

Palermo : Cgil e Legambiente chiedono incontro al Comune : Palermo , 18 apr. (AdnKronos) - Cgil Palermo e Legambiente hanno chiesto un incontro al Comune per "promuovere la lotta all'amianto in città e nei luoghi di lavoro con azioni informative e di tutela". Un invito rivolto all'assessore all'Ambiente Sergio Marino e all'ufficio Ambiente del Comune per far

Palermo : Cgil e Legambiente chiedono incontro al Comune : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – Cgil Palermo e Legambiente hanno chiesto un incontro al Comune per “promuovere la lotta all’amianto in città e nei luoghi di lavoro con azioni informative e di tutela”. Un invito rivolto all’assessore all’Ambiente Sergio Marino e all’ufficio Ambiente del Comune per far conoscere i servizi dell’ufficio No amianto della Cgil Palermo, da poco istituito per informare e ...