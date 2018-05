Palermo | in Tribunale si litiga sul copia e incolla delle ordinanze e i boss

Fallimento Palermo - ecco la decisione del Tribunale : Fallimento Palermo, importanti novità in casa rosanero. Il club non fallirà, come riporta Repubblica lo dice la sentenza del Tribunale fallimentare di Palermo che ha rigettato totalmente l’istanza presentata dalla procura, i conti sono in sicurezza e non c’è rischio insolvenza, enorme sospiro di sollievo per il Palermo che adesso può concentrarsi sulla promozione nel campionato di Serie A, la squadra è in piena lotta per raggiungere ...