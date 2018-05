Padova | un milione di euro in più per gli anziani che vivono soli 3

Padova : un milione di euro in più per gli anziani che vivono soli (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Si tratta di un aumento consistente – continua l’assessora – Il massimo che potevamo applicare in questa situazione. L’assistenza domiciliare è una parte determinante di un sistema di supporto alla popolazione anziana che stiamo sviluppando anche su altri fronti. Allo sc

Padova : un milione di euro in più per gli anziani che vivono soli : Padova, 8 mag. (AdnKronos) - Un milione di euro in più per gli anziani. Aumenta di 978.340,32 euro il budget per i servizi di assistenza domiciliare previsti dai Servizi Sociali del Comune di Padova per gli anziani che vivono soli. "I servizi domiciliari rivolti agli anziani hanno un’importanza stra