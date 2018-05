Padoan : aumento Iva può essere evitato con legge bilancio 2019. Alert su incertezza politica : "Il rialzo dell'Iva può essere evitato" con la legge di bilancio per il 2019. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in un discorso proferito di fronte alle Commissioni speciali riunite di Camera e Senato, in occasione dell'audizione sul Def.

Padoan : Incertezza politica frena gli investimenti : Il Ministro ha ricordato che "in questi anni l'economia italiana ha percorso un cammino difficile e in salita in un sentiero stretto. E' dal 2014 che l'economia italiana cresce ininterrottamente", ha ...

Elezioni 2018 - Pierre Moscovici smentisce Padoan : “Italia elemento di incertezza? No - siamo sereni noi e i mercati” : Pierre Moscovici smentisce Pier Carlo Padoan: “Sono tranquillo che l’Italia resterà un partner solido e affidabile”. Il commissario agli affari economici dell’Unione Europea ha commentato così quanto riferito martedì dal ministro dell’Economia, secondo il quale “nel presentare la situazione dell’Eurozona, il commissario Moscovici ha citato l’Italia come elemento di incertezza“ durante la ...

Elezioni - Padoan : “Italia elemento di incertezza per l’Ue. Governo lavora al Def - i partiti affiancheranno loro documenti” : “Nel presentare la situazione dell’Eurozona, lo stesso commissario Moscovici ha citato l’Italia come elemento di incertezza“. A ricordarlo è stato il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan al termine dell’Ecofin, la riunione dei responsabili delle Finanze dell’Unione. “Tutti (all’Eurogruppo e all’Ecofin, ndr) mi hanno chiesto cosa succederà in Italia e gli ho detto ‘non lo so’. Credo che sia la ...

