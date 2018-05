Ormai effettivo il OnePlus 6 | eccolo dal vivo | in alcune foto reali

optimaitalia

(Di martedì 8 maggio 2018) Un'indiscrezione tira l'altra quando c'è parlare di6, l'ultimo grande top di gamma tra i più attesi di quest'anno. Il dispositivo sarà presentato il 16 maggio (qui vi abbiamo già indicato i canali ufficiali per seguire l'evento in diretta streaming in tutte le modalità disponibili), ma è stato già praticamente svelato a margine di un incontro pubblico consumatosi recentemente tra il CEO del brand cinese, Pete Lau, e Amitabh Bachchan noto attore di origini indiane. Il dirigente ha esibito con grande orgoglio il prossimo gioiello partorito dalle menti della propria società, nella doppia colorazione bianca e nera.Dalle immagini possiamo chiaramente vedere lacamera posteriore doppia disposta in verticale (con sensori da 20 e 16MP), il flash LED dual-tone ed il lettore di impronte digitali, un po' ovalizzato e purtroppo collocato sul retro. Non manca poi il logo aziendale, ...