Ordine dei medici | bocciata omeopatia | avrebbe al massimo un effetto placebo

(Di martedì 8 maggio 2018) L', la pratica dina alternativa basata sui principi formulati dal medico tedesco Samuel Hahnemann a metà 800', torna a far parlare di sé, non per decantarne i suoi benefici che molti giurano di aver sperimentato, ma per venire nuovamente bollata sostanzialmente come un grande bluff dellana. Questa volta ci pensa l'deiche in una scheda informativa che appare nel sito della Fnomceo (Federazione degli Ordini dei), in particolare nella sezione anti-bufala 'Dottore ma è vero che?' viene fatta chiarezza su alcuni dubbi che circondano questi rimedi naturali. L'funziona? La scheda redatta dal Dottor Salvo Di Grazia, medico e divulgatore scientifico, fondatore del blog anti-bufala MedBunker e autore di alcuni libri dai titoli eloquenti quali Salute e bugie ene e bugie, non risparmia critiche a quella che viene assimilata a né più e né ...