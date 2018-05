Open Day degli Archivi Storici dell' Unione Europea

Balestrino - Open Day dal tema "Servizi e iniziative per la comunità" : Questo pomeriggio dalle ore 17.00 a Balestrino nella biblioteca civica 'Maria Ferrua Testore'in via all'Asilo 1 si è svolto un open day dal titolo 'Servizi e iniziative per la comunità'. Il sindaco ...

Salute mentale - legge 180 compie 40 anni. Open Day alla Asl Roma2 : Roma, 5 mag. , askanews, compie 40 anni la legge 180, conosciuta come 'legge Basaglia', che decretò l'abolizione degli ospedali psichiatrici in Italia. In occasione del quarantennale, l'Asl Roma 2 ha ...

A San Pietro Scienza Arte Territorio : tornano gli Open days di Agraria : Intervenuti alla conferenza stampa di presentazione il professor Manuel Vaquero Piñeiro , che ha evidenziato come "A "San Pietro Scienza Arte Territorio" si cali in questo 2018 proclamato, dal ...

Open Day a Rebibbia - aprire le sbarre e superare i pregiudizi : Open day è il solito anglicismo per indicare il modo in cui le scuole fanno la propria promozione, aprendosi per una giornata ai possibili “utenti” esterni. Solo una delle trovate della (d)istruzione in atto da quando, attraverso le varie cosiddette riforme, si è dovuto far spazio alla pervadente mentalità imprenditoriale, anzi manageriale. In breve, le scuole devono fare “orientamento”, cioè imparare a proporsi per meglio vendersi. In anni di ...

Coldiretti : tante le novità presentate al primo “Open Day dell’agricoltura” italiana per vivere un giorno da contadino : Dai micro ortaggi agli agri gioielli, dai droni per l’air force anti parassiti sul mais al “Grande Fratello” dei pascoli passando per le api con il GPS, dai frutti tropicali made in Italy al ketchup contadino, dai fiori nel piatto alle bambole green salvate dalla discarica, sono solo alcune delle curiosità che dimostrano la creatività contadina e lo spirito imprenditoriale dei giovani che uniscono tradizione e innovazione allargando i confini ...

A Bari Open Day Coldiretti 'Vivere un giorno da contadino' : Le giornate si chiuderanno con gli spettacoli, tra cui quelli danzanti dei gruppi di pizzica salentina e taranta foggiana. Domani, inoltre, sarà presentato lo studio Coldiretti sul 'Ritorno alla ...

Bari : il 27 Aprile il primo Open Day dell’agricoltura per vivere un giorno da contadino : Spinto da un ritorno alla terra epocale che non avveniva dalla rivoluzione industriale, per aiutare i giovani a scegliere il lavoro della vita arriva il primo “Open Day nazionale dell’agricoltura” italiana per vivere un giorno da contadino lungo un percorso di un chilometro e mezzo, tra le aziende, sui trattori, con gli agrichef, negli orti, nelle fattorie didattiche, con gli animali o nel villaggio delle idee. L’appuntamento è a Bari in ...

A Bari il primo Open Day dell’agricoltura italiana : Per aiutare i giovani a scegliere il lavoro della vita arriva il primo “open Day nazionale dell’agricoltura italiana” per vivere un giorno da contadino lungo un percorso di un chilometro e mezzo, tra le aziende, sui trattori, con gli agrichef, negli orti, nelle fattorie didattiche, con gli animali o nel villaggio delle idee. L’appuntamento e’ in Puglia, a Bari, nella culla del cibo italiano, dove accorreranno ...

Agricoltura italiana : primo Open Day a Bari : Si terrà il prossimo 27 aprile a Bari il primo Open Day dell'Agricoltura italiana promosso da Coldiretti. L'evento nel lungomare Imperatore Augusto.

Coldiretti : primo Open Day dell’agricoltura per vivere un giorno da contadino : Per aiutare i giovani a scegliere il lavoro della vita arriva il primo “open Day nazionale dell’agricoltura” italiana per vivere un giorno da contadino lungo un percorso di un chilometro e mezzo, tra le aziende, sui trattori, con gli agrichef, negli orti, nelle fattorie didattiche, con gli animali o nel villaggio delle idee. L’appuntamento è a Bari in Puglia, nella culla del cibo italiano, dove accorreranno migliaia di agricoltori dalle diverse ...

L'importanza di stare bene - Centro Therapy a Rimini - un aiuto a 360 gradi - sabato speciale Open day : Corpo e mente sono strettamente legatie ormai questo è noto e riconosciuto dalla scienza medica. Ed è proprio per questo importante motivo che abbiamo bisogno di RISPETTARE sia il nostro CORPO che la ...

Più di 7.700 ragazzi all'Open Day dell'Università di Parma : ... 2.650 la scorsa settimana e 900 oggi, che non potendo essere fisicamente presenti all'Open Day hanno seguito le presentazioni in diretta streaming. Le presentazioni resteranno disponibili sul canale ...

Nasce un "Open Day" dedicato all'economia di Finale Ligure - VIDEOintervista - : Nasce a Finale Ligure un "Open Day" dedicato all'economia del territorio in ogni suo aspetto. Si svolgerà infatti domani, mercoledì 18 aprile, dalle 15 alle 22 presso il salone dei Bagni Boncardo sul ...

l'Open Day : grande successo dell'evento dell'Università di Parma per le future matricole. E domani si ricomincia : Il numeroso pubblico che ha seguito nel corso delle tre giornate le presentazioni dei 46 corsi di studio in diretta streaming ha confermato l'interesse anche a distanza per l'evento : oltre 2.650 ...