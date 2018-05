OnePlus One vecchio? Macché | grazie ad OmniROM ecco Android 8 1 Oreo

OnePlus 6 in bianco e nero mostrati da Pete Lau (specifiche tecniche) : OnePlus 6 è stato mostrato dal co-fondatore di OnePlus, Pete Lau, nelle due varianti di colore classiche: bianco e nero. La variante nera sembra avere il retro in vetro, mentre il modello bianco sembra sfoggiare una cover in arenaria, come il OnePlus 5T bianco. OnePlus 6 nelle prima immagine reale Non si tratta di render o mokup, non sono ipotesi basate su rumor e leak, è il vero e proprio OnePlus 6 mostrato nelle due varianti di colore che da ...

Ormai effettivo il OnePlus 6 : eccolo dal vivo - in alcune foto reali : Un'indiscrezione tira l'altra quando c'è parlare di OnePlus 6, l'ultimo grande top di gamma tra i più attesi di quest'anno. Il dispositivo sarà presentato il 16 maggio (qui vi abbiamo già indicato i canali ufficiali per seguire l'evento in diretta streaming in tutte le modalità disponibili), ma è stato già praticamente svelato a margine di un incontro pubblico consumatosi recentemente tra il CEO del brand cinese, Pete Lau, e Amitabh Bachchan ...

OnePlus 6 confermato da nuove immagini reali : eccolo in mano a Pete Lau : Nelle scorse ore OnePlus 6 è apparso in un'immagine foto dal vivo che ci permette di farci un'idea su quello che sarà il suo design. Guardiamola insieme

OnePlus insiste su super slow-motion e impermeabilità : nuovo video teaser sul prossimo flagship killer : Tramite l'account Twitter ufficiale, ecco fare capolino un altro video riguardante OnePlus 6 che, lo ricordiamo, sarà presentato a Londra il 16 maggio

OnePlus 6 farà bene alla salute : indizio cardiofrequenzimetro (foto) : Il OnePlus 6 sarà un concentrato di potenza e innovazione? Un inconfutabile indizio in questa fase pre-lancio del telefono la cui presentazione avverrà il prossimo 16 maggio, ci segnala una nuova funzione pensata per la salute degli utenti. Vediamo nello specifico di cosa si tratta. La foto in apertura articolo è quella condivisa dal profilo Weibo di OnePlus. L'account del social cinese, di fatto molto simile a Twitter, ha proposto proprio ...

Google Lens arriva su OnePlus 5T - 5 - 3T e 3. Nessuna segnalazione in Italia : voi lo avete? : Fioccano le segnalazioni sull'implementazione di Google Lens sui gadget OnePlus. Su Reddit sono in diversi ad annunciarne l'arrivo su OnePlus 5T, 5, 3T e 3

OnePlus 6 potrebbe avere un sensore per il battito cardiaco integrato : OnePlus 6 potrebbe differenziarsi dai concorrenti offrendo funzionalità dedicate alla salute e allo sport grazie ad un sensore per il battito cardiaco integrato.

OnePlus 6 certificato da TENAA : specifiche tecniche trapelate : OnePlus 6 senza più segreti con le specifiche tecniche apparse sul sito cinese del TENAA, ente certificatore che in altre occasioni ha fornito in anticipo notizie sui dispositivo in procinto di essere presentati. L’ultimo flagship cinese sarà presentato a Londra il 16 maggio. specifiche tecniche OnePlus 6 Le specifiche apparse sul sito TENAA non fanno altro che confermare quelle trapelate negli ultimi mesi. Fomr factor e dimensioni ...

Scheda tecnica OnePlus 6 al gran completo già oggi 4 maggio grazie a TENAA : Risulta possibile consultare la Scheda tecnica OnePlus 6 in tutti i suoi aspetti già oggi 4 maggio? grazie alla certificazione TENAA propedeutica al lancio del device previsto il prossimo 16 maggio, il desiderio è esaudito. Buona parte delle specifiche del top di gamma sono infatti state svelate grazie al contributo dell'autorevole canale Twitter @Slashleaks. Sul sito di certificazione cinese è appena comparso proprio il OnePlus 6 con codice ...

OnePlus 6 messo completamente a nudo dal TENAA : ecco la scheda tecnica : A meno di due settimane dalla presentazione ufficiale, il TENAA svela le caratteristiche pressoché complete di OnePlus 6, a partire dallo schermo da 6,28 pollici.

LG potrebbe usare schermi diversi per le serie G e V - primo sguardo a OnePlus 6 Avengers Edition : Mentre diamo un primo sguardo alla confezione di vendita di OnePlus 6 Avengers Limited Edition, scopriamo che LG potrebbe decidere di utilizzare gli schermo OLED solo sulla serie V, lasciano alla serie G i pannelli LCD.

Diretta streaming OnePlus 6 : tutti i canali per seguire la presentazione il 16 maggio : L'attesa che ci separa dalla presentazione del OnePlus 6, in programma per il 16 maggio a Londra, si riduce sempre di più ad ogni giorno che passa. Capiamo bene l'hype di chi non sta più nella pelle, e proprio non vede l'ora di vedere con che tipo di dispositivo esattamente avremo a che fare. Nella speranza di poterlo recensire al più presto possibile nelle settimane successive al grande evento, ci preoccupiamo di darvi tutte le indicazioni ...

Seguite la presentazione di OnePlus 6 come se foste a Londra - con il live streaming ufficiale : Se però non voleste perdervi i primi vagiti del nuovo gioiello di casa OnePlus , il produttore cinese ha già preparato i suoi canali di social media per il live streaming dell'evento , che partirà ...