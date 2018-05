http://feedproxy.goo

: OnePlus 6 in bianco e nero mostrati da Pete Lau (specifiche tecniche): OnePlus 6 è stato… - giannifioreGF : OnePlus 6 in bianco e nero mostrati da Pete Lau (specifiche tecniche): OnePlus 6 è stato… - gianlucasberna : RT @HDblog: OnePlus 6 fotografato in bianco e in nero - abctelefonia : OnePlus 6 fotografato in bianco e in nero -

(Di martedì 8 maggio 2018)6 è stato mostrato dal co-fondatore diLau, nelle due varianti di colore classiche:. La variante nera sembra avere il retro in vetro, mentre il modellosembra sfoggiare una cover in arenaria, come il5T6 nelle prima immagine reale Non si tratta di render o mokup, non sono ipotesi basate su rumor e leak, è il vero e proprio6 mostrato nelle due varianti di colore che da sempre contraddistinguono i modelli dell’azienda cinese. Per di più non è un leaker, seppur noto, a condividere un’immagine trapelata chissà da dove e da chi. È il co-fondatore diLau, a tenere tra le mani il modello, mentre quelloè tra le mani dell’ambasciatore della società in India, Amitabh Bachchan che le ha pubblicate sulla propria pagina Twitter. Le immagini sono state rimosse poco dopo la ...