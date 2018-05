Omeopatia | i medici la dichiarano inutile

Medicina - l'Omeopatia e l'effetto placebo : Gli effetti riportati sarebbero dovuti all'effetto placebo. Ad affermarlo è una pubblicazione di "dottoremaeveroche.it" contro le bufale

Omeopatia - funziona? Il parere ufficiale dell’Ordine dei Medici : L’Omeopatia non ha basi scientifiche, non c’e’ alcuna prova seria che ne certifichi l’efficacia terapeutica, e le testimonianze di benefici ottenuti tramite prodotti omeopatici potrebbero essere ricondotte all’effetto placebo. E’ quanto si legge nella scheda pubblicata sul sito ‘Dottoremae’vero che’, promosso dalla Fnomceo, la Federazione degli ordini dei Medici per rispondere ai dubbi dei ...

I medici contro l'Omeopatia : "Non ha basi scientifiche" : La nuova scheda informativa della Fnomceo punta il dito contro l'efficacia della medicina alternativa: "Nessuna patologia ottiene miglioramenti o guarigioni grazie a questi rimedi"

Ordine dei medici : "Nessuna patologia migliora con l'Omeopatia" : Non ci sono prove scientifiche né plausibilità biologica che dimostrino la fondatezza delle teorie omeopatiche" e "diversi studi condotti con una metodologia rigorosa hanno evidenziato che nessuna patologia ottiene...

Omeopatia - medici contro. "Non ha basi scientifiche. E' solo un placebo" : I medici si schierano nuovamente contro la Omeopatia. Secondo la nuova scheda informativa pubblicata sul sito della Federazione degli Ordini dei medici nessuna patologia ottiene miglioramenti e non c'è fondatezza delle teorie omeopatiche secondo i canoni classici della ricerca scientifica

Medici contro l'Omeopatia / L'Ordine : solo un rimedio placebo senza basi scientifiche : Medici contro l'omeopatia, per L'Ordine è solo un rimedio placebo e senza alcuna base scientifica. In Italia continuano ad essere molti però quelli che si curano seguendo i suoi principi.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:08:00 GMT)

Omeopatia : Samuel Hahnemann e la nascita della più famosa medicina - ... - : Si tratta di un rapporto medico-paziente che, in certa misura, oggi definiremmo olistico, e ne è conferma, nelle ricostruzione degli storici della scienza, l'importanza accordata dagli omeopati del ...

Omeopatia - Fiamo : 'Così curiamo i malati'. La Federazione dei medici omeopati 'smonta' le critiche - Caffeina Magazine : ... ex primario all'ospedale Niguarda di Milano, che sostiene ''la medicina scientifica non va intesa in maniera rigida perché la medicina è una scienza 'in progress' ed è per questo che sono sempre ...